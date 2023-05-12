مصوبات سفر رئیس جمهور به خوزستان اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهواز با بیان اینکه هنوز برخی مصوبات سفر اول رئیس جمهور به خوزستان کامل اجرایی نشده است، اظهار کرد: امیدواریم اجرای مصوبات سفر دوم سفر رئیس جمهور به خوزستان با شتاب بیشتری همراه باشد.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه عمده انتظار مردم ایجاد اشتغال است، ادامه‌داد: ایجاد اشتغال صحیح در گرو تولید نفت، فولاد، نیشکر، کشاورزی و… است.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه در خوزستان باید در برق صرفه‌جوی کرد تا صنایع آسیب نبینند، اضافه کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم به این مقوله مهم تاکید کنند.

وی، خوزستان را دومین استان در مصرف برق عنوان کرد و گفت: در این استان واحدهای بزرگ صنعتی باید برق خود را خودشان تأمین کنند.

امام جمعه موقت اهواز در فراز دیگری تاکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی پای آمریکایی‌ها از منافع کشور قطع شد که تأثیر بسیاری در منطقه داشت و همین عامل باعث ایجاد توطئه بر علیه ایران شد.

آیت‌الله حسن زاده با بیان اینکه آمریکا روز به‌روز ضعیف‌تر می‌شود، گفت: برگشت سوریه به اتحادیه عربی نشانه ضعیف شدن آمریکا در منطقه است.