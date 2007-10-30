بخشنامه ابهام آمیز آموزش و پرورش مانع شمول معلمان از لایحه خدمات کشوری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد اظهار داشت : آموزش و پرورش در گذشته قانونی برای بازنشستگی داشت که بر اساس آن کارکنان این وزارتخانه با 25 سال سابقه بازنشسته می شدند اما تاریخ اجرای این قانون 3 سال پس از ابلاغ بود.



وی افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت را تغییر داده و ماده 9 این لایحه که مربوط به آموزش و پرورش اصلاح شده است اما بخشنامه اخیر این وزارتخانه دارای ابهام است و مدیران آموزش و پرورش نمی خواهند که معلمان مشمول لایحه خدمات کشوری شوند.

یوسفیان در پایان ابراز امیدواری کرد آموزش و پرورش در بخشنامه ابلاغی خود تجدید نظر و لایحه خدمات کشوری را اجرا کند تا کارکنان دستگاه عظیم تعلیم و تربیت کشور نیز بتوانند از مزایای لایحه مذکور استفاده کنند.