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۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۰

یوسفیان در جمع خبرنگاران:

بخشنامه ابهام آمیز آموزش و پرورش مانع شمول معلمان از لایحه خدمات کشوری است

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه اخیر آموزش و پرورش از نامشخص بودن شمول لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری به آموزش و پرورش انتقاد کرد.

 به گزارش خبرنگار  پارلمانی مهر ، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد اظهار داشت : آموزش و پرورش در گذشته قانونی برای بازنشستگی داشت که بر اساس آن کارکنان این وزارتخانه با 25 سال سابقه بازنشسته می شدند اما تاریخ اجرای این قانون 3 سال پس از ابلاغ بود.

وی افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت را تغییر داده و ماده 9 این لایحه که مربوط به آموزش و پرورش اصلاح شده است اما بخشنامه اخیر این وزارتخانه دارای ابهام است و مدیران آموزش و پرورش نمی خواهند که معلمان مشمول لایحه خدمات کشوری شوند.

یوسفیان در پایان ابراز امیدواری کرد آموزش و پرورش در بخشنامه ابلاغی خود تجدید نظر و لایحه خدمات کشوری را اجرا کند تا کارکنان دستگاه عظیم تعلیم و تربیت کشور نیز بتوانند از مزایای لایحه مذکور استفاده کنند.

کد مطلب 577811

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