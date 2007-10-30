سیستم بازیافت زباله های خانگی در مشهد الگوی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس سازمان محیط زیست کشور عصر امروز در بازدید از کارخانه کمپوست مشهد در جمع خبرنگاران افزود: مراحل بازیافت زباله در مشهد در مقایسه با کرمانشاه و کهریزک تهران از سیستم کاملی برخوردار بوده و مثبت ارزیابی می شود.

واعظ جوادی اظهار داشت: بازیافت زباله در مشهد به دلیل قرار گرفتن مجموعه های آن در کنار یکدیگر سیستم کاملی را از نظر حفاظت محیط زیست شکل داده است.

وی ادامه داد: در مجموعه بازیافت پسماندهای خشک ازجمله کاغذ، پت و پلاستیک وجود دارد که کمک بزرگی به استفاده مجدد آن می کند.

جوادی با اشاره به این که با بازیافت زباله سرمایه ملی هدر نمی رود، بیان داشت: بحث تفکیک زباله به ویژه بحث کاغذ در دستور کار است.

وی عنوان کرد: معتقدیم تفکیک پسماندهای خشک ارزش افزوده ای برای کشور داشته که با اجرای آن شاهد نابسمانی در شهرها نخواهیم بود.

معاون خدمات شهری شهردای مشهد نیز در این بازدید اظهار داشت: با مشارکت بخش خصوصی سه کارخانه بازیافت کاغذ، ظروف پت و پلاستیک در مشهد راه اندازی شده است.

خلیل الله کاظمی خاطرنشان کرد: روزانه 100 تن پسماندهای خشک در مشهد جمع آوری و بازیافت می شود.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد نیز یادآور شد: با اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در این کلانشهر از دفن پسماندهای خشک که سرمایه ملی محسوب می شود، جلوگیری شده است.

علی نجفی افزود: در اجرای طرح تفکیک زباله، 413 هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند.