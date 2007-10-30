ارزش معاملات بورس کالا به بیش از 12 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز سه‌شنبه ، 270 تن عرضه در مقابل 895 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 150 تن عرضه در مقابل 785 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 120 تن عرضه در مقابل 110 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در 4 رینگ معاملاتی جداگانه 140 تن شمش آلومینیوم به ارزش 3 میلیارد و702 میلیون و 120 هزار ریال به صورت نقدی و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 85/53 و 30/30 درصد از کل بازار بود.

درگروه محصولات کنسانتره فلزات گرانبها ، 10 تن کنسانتره فلزات گرانبها، در2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 8 میلیارد و 66 میلیون و 965 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 85/3 و 02/66 درصد از کل بازار را کسب کرد.

در معاملات امروز رینگ محصولات فلزی، در گروه محصولات فولا، مس و روی هیچگونه عرضه‌ای صورت نگرفت. در رینگ محصولات کشاورزی، 15 تن ذرت دانه‌ای برزیل ، در یک رینگ معاملاتی به ارزش 43 میلیون و 500 هزار ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 76/5 و 36/0 درصد از کل بازار را کسب کرد.

همچنین 95 تن کنجاله سویا، در یک رینگ معاملاتی به ارزش 405 میلیون و 650 هزار ریال به صورت نقدی و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 54/36 و 32/3 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.