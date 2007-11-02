به گزارش خبرنگار مهر، این فصلنامه سه فصل به نام‌های "حرفه: عکاس"، "حرفه: نقاش" و "حرفه: هنرمند" دارد که در فصل"حرفه: نقاش" از لوک توماس، در بخش خارجی و گریگوریان در بخش نقاشان ایرانی، مطالبی آمده است.

این مجله درباره گریگوریان آورده: "برآنیم تا حد امکان از طریق بررسی تحلیلی روند فعالیت های هنری مارکو گریگوریان و فراز و فرودهای عملکرد هنری وی، سهمی شاید موثر و مفید را در شناخت و قضاوت دورانی زمینه‌ساز که به ظاهر پشت سر گذاشته‌ایم، داشته باشیم.

در بخش "حرفه: عکاس" عکاسانی چون لورتا لوکس و یاسوماساموریمورا معرفی شده و درباره آنها آمده: "این دو از عکاسان نسل جدید هستند که بدون عذاب وجدان، حسابشان را از عکاسی آنالوگ و مستندنگاری‌های واهی آن جدا کرده و آثارشان را در فضای دیجیتال می‌آفرینند."

در ادامه این بخش مطلبی درباره عکاسی دیجیتال آمده است. در بخش "حرفه: هنرمند" نیز مطالبی درباره اصالت و بنیاد هنر منتشر شده است. گفتگو با لورنا سیمپسون و "زنان سیاه در عکس های این لورنا سیمپسون" از دیگر مطالب این بخش است.