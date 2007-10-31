برخورد با ماموران متخلف زندانها/ زندانیان از نگهبانان متخلف شکایت کنند

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آئین نامه سازمان زندانها پیش بینی شده است که صندوقی در زندانها نصب شود تا زندانیان در صورت مواجه شدن با برخورد نا مناسب ماموران ، موضوع را در نامه ای به مسئولان زندان اطلاع دهند.

وی تصریح کرد : نامه هایی که توسط زندانیان داخل صندوق انداخته می شود فقط از سوی بازرسان گشوده می شود و مشکلی برای زندانی نیز پیش نخواهد آمد.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه زندانیان در صورتیکه با برخورد نا مناسب ماموران و نگهبانان زندان مواجه شدند حق شکایت از فرد مورد نظر را دارند خاطر نشان کرد : زندانیان می توانند به صورت شخصی از مامور طرح شکایت کنند و یا از طریق وکیل خود موضوع را به صورت قانونی پیگیری نمایند.

محمدی خاطر نشان کرد : تا کنون مواردی از تخلف ماموران از سوی زندانیان مطرح شده که به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد لازم نیز با متخلفان صورت گرفته است.