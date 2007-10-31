پرفسور عادل تئودور خوری که به فعالیتهای بین ادیان خود در زمینه اسلام و مسیحیت شهرت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقل قول مناقشه برانگیز پاپ بندیکت شانزدهم از رساله وی گفت: هدف پاپ از این نقل اشاره به موضوع " اعمال زور و دین" بوده است. پاپ قصد داشت با این نقل قول بپرسد آیا اعمال زور موافق و منطق بر اندیشه دینی است یا خیر؟

وی افزود: هدف پاپ از بیان این موضوع تصریح این مطلب بود که هر کس به نام دین اعمال زور می کند در واقع مأموریت دینی نداشته و کاملا عکس اندیشه دینی را انجام داده است چون پاپ معتقد است در اسلام گروهی وجود دارند که اعمال اراده خود را امر الهی می دانند و پاپ با این نقل قول قصد داشت اعلام کند این اعمال اراده نمی تواند بر مشیت الهی منطبق باشد.

تئودور خوری یادآور شد: نقل قول پاپ نشان دهنده این مسئله است که وی اعتقاد دارد جهان اسلام به این اعمال اراده باور دارند. پاپ می خواست بگوید در اسلام تنها جریان بسیار ضعیفی از چنین افرادی وجود دارد .

خوری که مترجم قرآن کریم به زبان آلمانی است یادآور شد: همه می دانیم در آموزه های اسلام اعتقاد به صلح، دوستی، علاقه به انسانها، صمیمت و محبت وجود دارد و بنابراین هر انسانی باید این امر را بپذیرد چه این انسان پاپ باشد و چه پاپ نباشد. خوشبختانه در اسلام مسئله عقلانیت بسیار مهم و از جایگاه خاصی برخوردار است و همه متوجه این نکته هستند که هدف پاپ توهین و تحقیر نسبت به مقام و جایگاه اسلام نبوده است.

وی یادآور شد: فراموش نکنید که پاپ یکی از بزرگترین متکلمین جهان مسیحی است و بنابراین از دید کلامی به مسائل نگاه می کند. نظریات جدید پاپ که پس از آن شکل گرفت توضیح داد که این جمله نظر پاپ نبوده است. پاپ پس از این مناقشه تمام سفرای جهان اسلام را دعوت کرد تا این سوء تفاهم را برطرف کرده و توضیح دهد نظر وی در رابطه با این جمله معترضه با آنچه که رسانه ها منعکس کردند یکسان نبوده است، چنانچه پاپ گفت: ما برای اسلام احترام بسیاری قائل هستیم.

به رغم آنکه غربیان همواره از افراط گرایان مسلمان صحبت کرده و افراط گرایی را به اسلام نسبت می دهند، در تمام ادیان الهی و غیر الهی دنیا، گروه ها و افرادی حتی در اقلیت وجود دارند که آموزه ها و تعالیم دینی را برحسب خواسته خود تعبیر کرده و براساس اظهارات پرفسور خوری از نیت پاپ قصد دارند اراده خود را با مشیت الهی منطبق کنند ، این در شرایطی است که افراط گرایی مسیحیان اغلب در آمریکا نادیده گرفته می شود.

افراط گرایی مسیحیت دربرگیرنده مؤلفه هایی از بنیاد گرایی مسیحیان است که در آن میان می توان به باور نداشتن به اشتباه در انجیل، تبشیر، اعتقاد به حکمرانی یک هزار ساله مسیح پس از دومین ظهور، جدایی طلبی، حس تحت آزار بودن، ترجمه لفظ به لفظ انجیل، انحصار گرایی و عدم تساهل اشاره کرد.