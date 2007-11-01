تصمیم گیری کشور در موضوع هسته ای برپایه حفظ منافع ملی است

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تغییرات در تیم هسته ای در رویکردهای نظام تاثیر نخواهد گذاشت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تغییرات ایجاد شده قبلی اظهار داشت: ما در گذشته تغییرات جدی تری داشته ایم که در مقایسه با تغییرات فعلی بیشتر بوده اما در اصل راهبرد نظام تغییری ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: توانمندیها و میزان اعتماد تیم مذاکره کننده هسته ای به راهبرد نظام در پیشبرد اهداف و به نتیجه رساندن را باید مد نظر قرار داد.

محمدی زاده در خصوص ارزیابی تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: توانمندیهای فردی را نمی توان نادیده گرفت اما باید توانمندیهای تیم جدید را در عمل دید.

استاندارخراسان رضوی در خصوص تعامل بین بسیج و رسانه های گروهی اظهار داشت: آسیب شناسی بسیج و رسانه یکی از موثرترین راهکارهای بررسی تعامل بین رسانه و بسیج است.

وی افزود: با توجه به توانمندیهایی که در بسیج وجود دارد روند کنونی تعامل با رسانه ها رضایتبخش نیست و توانمندیهای بسیج در اخبار قابل تامل بیشتر از آنچه که اکنون منتشر شود وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: رفع موانع و محدودیت و بررسی چالش های پیش روی بسیج ورسانه می تواند موجب تعامل بیشتر آنها شود.

وی در خصوص درخواست از مسئولین بسیج نیز گفت: مسئولان بسیج ارتباط با رسانه ها را وقوف کامل پیدا کنند و به این ضرورت خود را معتقد نشان دهند.

محمدی زاده درپایان افزود: ساز و کارهایی باید فراهم شود تا ارتباط بین رسانه ها تسهیل شود.