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۱۸ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۳۸

نگاهي به مطبوعات جهان

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: عناوين امروز شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط، الحيات و القدس العربي به اين شرح است.

* الشرق الاوسط
- آمريكا، تشكيلات خودگردان را به مجازات و پيگرد رهبرانش تهديد كرد.
- آمريكا براي سومين بار طرح انتقال قدرت به عراقي ها را تغيير مي دهد.
- مسووليون: دبي پايگاه اصلي فروش اسرار هسته اي است.
- پوتين، چچني ها را به دست داشتن درانفجار انتحاري در مترو مسكو متهم كرد.
- سيا از بوش خواست از افزايش دشمني با سوريه اجتناب كند.
- حساب هاي بلوكه شده عراقي در بيروت به ايستگاه نهائي رسيد.
- مربي تيم ملي فوتبال تونس از غير قابل پيش بيني بودن بازي تيم سنگال مي ترسد.
* الحيات
- تيم كارشناسي سازمان ملل متحد براي بررسي احتمال برگزاري انتخابات وارد عراق شد.
- عميق بودن اختلافات، طرح آشتي ميان احزاب شيعه در عراق را تهديد مي كند.
-بيش از 50 تن در انفجار قطار مترو در مسكو كشته شدند و پوتين بر نابودي تروريست ها تاكيد كرد.
- شارون درچارچوب اجراي نقشه غزه در مقابل كرانه سه گزينه به واشنگتن ارائه كرد.
- ايران: محافظه كاران، اصلاح طلبان را به مزدوري براي آمريكا متهم كردند.
-روابط آمريكا و ليبي : نقشه راهي براي عادي سازي وجود دارد.
-دفتر آيت الله سيستاني تلاش براي ترور مرجع شيعيان را تكذيب كرد.
- خرازي: مساله ديپلمات ها در دستور كار لبناني ها قرار گرفت.
* القدس العربي
- تجاوزجنسي نظاميان آمريكايي در عراق و كويت
- بوش يك دموكرات را به رياست گروه تحقيق سلاح هاي كشتار جمعي تعيين كرد.
- دفتر آيت الله سيستاني تلاش براي ترور وي را تكذيب كرد، عراقي ها، آمريكا را متهم مي كنند.
- مرجع عالي شيعيان عربستان: از دستاوردهاي شيعيان عراق سوء استفاده نخواهيم كرد.
- شارون بر انتقال شهرك نشينان غزه به كرانه باختري اصرار دارد.
-تهران: سخنگوي دولت احتمالا استعفا مي دهد و محافظه كاران صلاحيت 250 تن ديگر را تاييد كردند.
- ديپلمات هاي اروپايي پيش بيني مي كنند اوايل مارس با سوريه در زمينه همكاري در مساله مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي به توافق برسند.

 

 

 

 

 

کد مطلب 57796

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