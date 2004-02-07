عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط

- آمريكا، تشكيلات خودگردان را به مجازات و پيگرد رهبرانش تهديد كرد.

- آمريكا براي سومين بار طرح انتقال قدرت به عراقي ها را تغيير مي دهد.

- مسووليون: دبي پايگاه اصلي فروش اسرار هسته اي است.

- پوتين، چچني ها را به دست داشتن درانفجار انتحاري در مترو مسكو متهم كرد.

- سيا از بوش خواست از افزايش دشمني با سوريه اجتناب كند.

- حساب هاي بلوكه شده عراقي در بيروت به ايستگاه نهائي رسيد.

- مربي تيم ملي فوتبال تونس از غير قابل پيش بيني بودن بازي تيم سنگال مي ترسد.

* الحيات

- تيم كارشناسي سازمان ملل متحد براي بررسي احتمال برگزاري انتخابات وارد عراق شد.

- عميق بودن اختلافات، طرح آشتي ميان احزاب شيعه در عراق را تهديد مي كند.

-بيش از 50 تن در انفجار قطار مترو در مسكو كشته شدند و پوتين بر نابودي تروريست ها تاكيد كرد.

- شارون درچارچوب اجراي نقشه غزه در مقابل كرانه سه گزينه به واشنگتن ارائه كرد.

- ايران: محافظه كاران، اصلاح طلبان را به مزدوري براي آمريكا متهم كردند.

-روابط آمريكا و ليبي : نقشه راهي براي عادي سازي وجود دارد.

-دفتر آيت الله سيستاني تلاش براي ترور مرجع شيعيان را تكذيب كرد.

- خرازي: مساله ديپلمات ها در دستور كار لبناني ها قرار گرفت.

* القدس العربي

- تجاوزجنسي نظاميان آمريكايي در عراق و كويت

- بوش يك دموكرات را به رياست گروه تحقيق سلاح هاي كشتار جمعي تعيين كرد.

- دفتر آيت الله سيستاني تلاش براي ترور وي را تكذيب كرد، عراقي ها، آمريكا را متهم مي كنند.

- مرجع عالي شيعيان عربستان: از دستاوردهاي شيعيان عراق سوء استفاده نخواهيم كرد.

- شارون بر انتقال شهرك نشينان غزه به كرانه باختري اصرار دارد.

-تهران: سخنگوي دولت احتمالا استعفا مي دهد و محافظه كاران صلاحيت 250 تن ديگر را تاييد كردند.

- ديپلمات هاي اروپايي پيش بيني مي كنند اوايل مارس با سوريه در زمينه همكاري در مساله مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي به توافق برسند.