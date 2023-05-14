بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، برای امروز طی ساعات بعدازظهر و شب در اغلب نقاط استان پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود هر چند که در این ساعات از غلظت ذرات آلاینده جوی کاسته خواهد شد، اما مجدداً از فردا صبح تا اواسط وقت با شکل گیری هسته‌های گرد و خاک و نفوذ آن به مناطق مرزی و جو منطقه، در اغلب نقاط و به ویژه نیمه غربی و مرکزی دید افقی کاهش یافته و بر میزان غلظت ذرات آلاینده افزوده خواهد شد.

وی گفت: طی امروز و فردا با توجه به گذر امواج کم دامنه از روی نیمه غربی کشور برای اغلب نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط شرقی وقوع بارش‌هایی خفیف گاهی با رعد و برق پدیده‌های غالب است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: سرعت وزش باد در اغلب نقاط گاهاً به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای خواهد رسید که احتمالاً با بروز مخاطراتی همچون سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها به خصوص سازه‌های سبک مانند گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی همراه است.

مرادپور، افزود: از لحاظ نوسانات دمایی، تا روز سه شنبه دماهای کمینه به تدریج کاهش می‌یابند.