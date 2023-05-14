احداث ۱۶۲۶ کلاس درس در آذربایجان غربی

قهرمان رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۹۷ پروژه در دست اجراست، اظهار کرد: با تلاش این نهاد درصدد تحویل ۴۰۰ کلاس درس در قالب ۹۷ مدرسه به اداره کل آموزش و پرورش استان است تا سرانه نوسازی کلاس درس از ۴.۲۲ به ۴.۲۵ ارتقا یابد.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی نوسازی مدارس افزود: از مجموع ۷۷۸ میلیارد تومان اعتبارات ملی نوسازی مدارس در آذربایجان غربی هم حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بالغ بر ۶۳ درصد تخصیص یافته است.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از مجموع یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب این نهاد در سال مالی جاری ۷۰ درصد تخصیص یافته است.

رحمانی اظهار کرد: همچنین از مجموع ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبارات استانی نیز ۲۹۸ میلیارد تومان شامل ۸۴ درصد تخصیص یافته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی اضافه کرد: افق ما در سرانه نوسازی مدارس و کلاس‌های درس رسیدن به سرانه ۵.۲۲ است که به عبارتی باید یک هزار و ۵۰۰ کلاس درس دیگر در دستور نوسازی قرار گیرد.