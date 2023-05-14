طلاب دروس را تعطیل و به تبلیغ مکتب امام صادق (ع) بپردازند

قم-مدیر حوزه‌های علمیه گفت: فضلا و طلاب در این چند روزه ایام مربوط به شهادت امام صادق (ع)، با هماهنگی مدیران مدارس و مراکز، اگر زمینه‌ای در جایی برای تبلیغ و تبیین می‌بینند درس را تعطیل کنند و عذرشان در سطوحی که مراکز تبلیغی اجازه می‌دهند مقبول است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله اعرافی با تسلیت و تعزیت قرار گرفتن در آستانه ایام شهادت امام صادق علیه السلام، به میراث امامین صادقین (ع) از بعد کمی و کیفی اشاره کرد و گفت: میراث باقرین و صادقین علیها السلام حدود دو سوم از میراث ائمه هدی علیهم السلام و پیامبر خدا (ص) است و آنچه الان در مسندها از امام صادق علیه السلام جمع آوری شده است، قریب به ۴۰ هزار متن شامل؛ حدیث، مکاتبه، تفسیر، فقه، اخلاق، آداب و سنن و… است که آقای عطاردی در کتابی جمع آوری کرده و در اختیار ما قرار دارد و با پیشرفت فناوری‌های امروز هر چند شاید این مسند قابل تکمیل باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه از امام باقر علیه السلام نیز ۲۰ هزار حدیث جمع آوری شده، به بعد کیفی این میراث اشاره کرد و افزود: از لحاظ کیفی هم اگر روزی لاسمح الله، تمامی مواریث حدیثی ائمه (ع) از دست ما گرفته شود و فقط میراث امام صادق علیه السلام باقی بماند شاکله اندیشه اهل بیت (ع) و منظومه فکری، کلامی، اعتقادی، اخلاقی و تاریخی ما در همین میراث امام صادق علیه السلام باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه در کتاب‌های بحار، وسایل، وافی، کتب حدیثی تقریباً هیچ بابی نیست، مگر در آنجا احادیثی از باقرین و صادقین (ع) وجود دارد، ادامه داد: کاری که امام صادق (ع) کردند، منظومه اندیشه اسلامی را مهندسی نموده و آن منظومه فکری را ارائه دادند، اگر آن مقطع این کار انجام نمی‌شد، نقصی در این ترسیم و تصویر مذهب و در این اندیشه جامع متعالی بود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد اندیشه جامع فراگیر و منظومه دار اهل بیت (ع) در این میراث وجود دارد و از جمله فقه، به تربیت ۴ هزار شاگرد از سوی امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: نام بیش از ۲۰۰۰ نفر از ۴ هزار نفر از شاگردان امام صادق (ع) در کتاب آقای عطاردی جمع شده و موجود هستند و دوره امامت ایشان بیش از ۳۰ سال بود عمر ایشان بالاترین عمر در میان ائمه علیه السلام می‌باشد و عصر ایشان به لحاظ جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و به خصوص تضارب افکار و آرا در درون شیعه، اسلام و ارتباط اسلام با سایر مذاهب و ادیان در نقطه حساسی قرار داشت.

وی با اشاره به این مطلب که چرا به امام صادق (ع) رئیس مذهب گفته می‌شود ادامه داد: بر اساس این ویژگی‌ها از امام صادق (ع)، ایشان رئیس مذهب نام گرفتند؛ این به آن معنا نیست که ایشان مذهب را پایه گذاری کردند، بلکه مذهب ریشه در قرآن و اصل وحی دارد؛ اما درخشش یافتن این نظام و این معارف در کلام امام صادق (ع) رقم خورد و از آن جهت است که رئیس مذهب گفته می‌شود و ما به عنوان حوزه، شاگردان مکتب به ویژه امام صادق علیه السلام هستیم و این میراث علمی در دست حوزویان است؛ میراثی که باید روز به روز و نسل به نسل فراوری، تبیین و عرضه شود و در جهان تجلی پیدا کند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه بارها گفته‌ام علیرغم سیطره تمدن غربی و سلطه معرفتی آنها به دنیای معاصر، اما این اندیشه و گفتمان که در انقلاب اسلامی به اوج رسید، هزار برابر آنچه را که ما امروز انجام داده ایم در دنیا خریدار دارد گفت: اگر بتوانیم این معارف را به درستی تبیین و به مصاف و مواجهه با آرا و اندیشه‌های دیگر بیاوریم و گفتمان سازی کنیم همه جا مشتری و خریدار دارد و اگر اتفاقی در این زمینه نیفتاده است کاستی از ما حوزویان است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در این عصر و به برکت حوزه یکصدساله قم و انقلاب اسلامی متفکران بزرگی داریم که گام‌های بزرگی برای فرآوری، عرضه و توسعه مرزهای دانش اسلامی تلاش کرده‌اند افزود: ما در توسعه مرزهای علوم اسلامی و حوزوی بر اساس این میراث غنی، باید گام‌های بلندی برداریم آنچه انجام داده ایم کم است، باید مرزهای علم و دانش اسلامی را توسعه داد و بر اساس نیازهای روز از آنها بهره گرفت در مقام گفتمان سازی تبیین، تبلیغ و ترویج در ایران و جهان این اندازه تلاش کافی نیست.

مدیر حوزه‌های علمیه با تاکید بر اینکه در بعد علمی و فرآوری این اندیشه و هم تبیین و تبلیغ، باید کارهای بزرگی انجام داد، به رسالت امروز طلاب و فضلا اشاره و تصریح کرد: فضلا و طلاب در این چند روزه ایام مربوط به شهادت امام صادق علیه السلام، با هماهنگی مدیران مدارس و مراکز، اگر زمینه‌ای در جایی برای تبلیغ و تبیین می‌بینند درس را تعطیل کنند و عذرشان در سطوحی که مراکز تبلیغی اجازه می‌دهند مقبول است.