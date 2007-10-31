تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه نهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نوزدهم شوال 1428 هجری قمری و برابراست با سی و یکم اکتبر2007 میلادی.
- هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* پیکان تهران - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
داور: محمود رفیعی، کمک ها: حسین نجاتی و جواد تقی پور، داور چهارم: فرشید افشار
- اولین روز از نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز در شهر امان کشور اردن پیگیری خواهد شد.
- پنجمین روز از دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا امروز در ماکائو و در رشته های مختلف پیگیری می شود.
- روز دوم از دورچهارم رقابت های کایرین کاپ انگلستان با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* آرسنال - شفیلد
* پورت موث - بلکبرن
* لوتون - اورتون
* چلسی - لستر
* لیورپول - کاردیف
* بولتون - منچسترسیتی
* تاتنهام - بلاکبرن
- هفته دهم رقابت های سری A ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* رم - لاتزیو
* آتالانتا - کالیاری
* فیورنتینا - ناپولی
* اینتر - جنوآ
* یوونتوس - امپولی
* پالرمو - پارما
* رجینا - لیورنو
* سامپدوریا - میلان
* سیه نا - کاتانیا
* اودینزه - تورینو
- هفته دهم رقابت های لالیگای اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* والنسیا - رئال مادرید
* آتلتیکومادرید - سویا
* ویارئال - لوانته
* رکرتیوو هوئلوا - راسینگ سانتاندر
* رئال بتیس - اوساسونا
* ختافه - آتلتیک بیلبائو
* دپورتیوو لاکرونا-مایورکا
* آلمریا-زاراگوزا
* روز دوم از رقابت های مرحله دوم جام حذفی آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اشتوتگارت - پادربورن
* اسن - کایزسلاترن
* ینا - نورنبرگ
* کوبلنتس - آرمینبا بیله فلد
* دورتمند - اینتراخت
* هامبورگ - فرایبورگ
* بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ
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