تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه نهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نوزدهم شوال 1428 هجری قمری و برابراست با سی و یکم اکتبر2007 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* پیکان تهران - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

داور: محمود رفیعی، کمک ها: حسین نجاتی و جواد تقی پور، داور چهارم: فرشید افشار

- اولین روز از نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز در شهر امان کشور اردن پیگیری خواهد شد.

- پنجمین روز از دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا امروز در ماکائو و در رشته های مختلف پیگیری می شود.

- روز دوم از دورچهارم رقابت های کایرین کاپ انگلستان با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* آرسنال - شفیلد

* پورت موث - بلکبرن

* لوتون - اورتون

* چلسی - لستر

* لیورپول - کاردیف

* بولتون - منچسترسیتی

* تاتنهام - بلاکبرن

- هفته دهم رقابت های سری A ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* رم - لاتزیو

* آتالانتا - کالیاری

* فیورنتینا - ناپولی

* اینتر - جنوآ

* یوونتوس - امپولی

* پالرمو - پارما

* رجینا - لیورنو

* سامپدوریا - میلان

* سیه نا - کاتانیا

* اودینزه - تورینو

- هفته دهم رقابت های لالیگای اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* والنسیا - رئال مادرید

* آتلتیکومادرید - سویا

* ویارئال - لوانته

* رکرتیوو هوئلوا - راسینگ سانتاندر

* رئال بتیس - اوساسونا

* ختافه - آتلتیک بیلبائو

* دپورتیوو لاکرونا-مایورکا

* آلمریا-زاراگوزا

* روز دوم از رقابت های مرحله دوم جام حذفی آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* اشتوتگارت - پادربورن

* اسن - کایزسلاترن

* ینا - نورنبرگ

* کوبلنتس - آرمینبا بیله فلد

* دورتمند - اینتراخت

* هامبورگ - فرایبورگ

* بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ