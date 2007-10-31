دکتر خرم علی شفیق در حاشیه کنگره بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد مولانا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل شجاعت و ایستادگی در مقابله با قدرت‌های استکباری از جمله امریکا به سمبل و نماد مردم مسلمان جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به سخنرانی‌های دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل متحد افزود: رئیس جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری تمام از تمامی فرصت‌های به دست آمده به ویژه سخنرانی در سازمان ملل متحد و دیگر برنامه های سفر به آمریکا نهایت استفاده را کرده و به خوبی سیاست های استکباری غرب به ویژه ایالات متحده را به چالش کشید.

به اعتقاد این استاد پاکستانی، سخنان تاریخی و جسورانه احمدی نژاد در سازمان ملل متحد به عنوان نماینده یک کشور مستقل اسلامی برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افزود: امروزه هیچ کشور مسلمانی را در جهان نمی توان یافت که با غرب و به ویژه آمریکا ارتباطات نزدیکی داشته اما در عین حال دچار مشکلات داخلی نباشد.

دکتر خرم علی شفیق در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان و حضور نیروهای غربی در مرزهای پاکستان اما دامنه خشونت های قومی و مذهبی در پاکستان به ویژه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: با توجه به رویدادهای سال‌های اخیر، پرواضح است که عوامل آمریکایی در ترورها و خشونت های پاکستان دخالت مستقیم دارند.

این استاد دانشگاه پاکستانی ، ایران را کشور دوست و مورد اعتماد مردم پاکستان دانست و تصریح کرد: هر دو ملت ایران و پاکستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی دارای اشتراکات و ارتباطات عمیقی هستند که هیچ عاملی موجب تضعیف این روابط نخواهد شد.