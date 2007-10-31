امروز در تاریخ

|بازگشت جزایر ایرانی به موطن اصلی ( ایران ) :
درچنین روزی در سال 1350 ه ش به همت نیروی دریایی ارتش، جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به موطن اصلی شان ایران بازگشتند. مجلس شورای ملی هم این اقدام نیروی دریایی ایران را تایید کرد ولی برخی کشورهای عربی از جمله عراق در برابر آن موضع منفی اتخاذ کردند. سوریه ، لیبی ، کویت ، سعودی وامارات متحده عربی به ایران اعتراض کردند. این دولت ها پس آن برضد ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند.
در چنین روزی در سال 1918 میلادی ، نیروهای شکست خورده دولت عثمانی در جنگ اول جهانی خاک ایران را ترک کردند.
در چنین روزی در سال 1700 میلادی نبرد نروا درگرفت. در این جنگ هشت هزار سوئدی تحت فرماندهی چارلز پانزدهم لشکر پنجاه هزار نفری روسیه را در نبرد نروا شکست داد. پادشاه چارلز پانزدهم در همین روز درگذشت.
امضا پیمان صلح :
در چنین روزی در سال 1782 میلادی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا توافقنامه های مقدماتی را برای پایان دهی به جنگ های استقلال طلبانه امضا کردند.
اعلان جنگ علیه فرانسه :
در چنین روزی در سال 1838 میلادی یعنی سه روز پس از اشغال ورا کروز مکزیک از سوی فرانسه، این کشور علیه فرانسه اعلان جنگ داد .
نبرد سینوپ :
در چنین روزی در سال 1853 میلادی و در طول جنگ های کریمه ، نیروهای روسیه با حمله گسترده به نیروهای ترکیه، ناوگان دریایی ترکیه را مورد حمله وسیع خود قرار دادند.
در چنین روزی در سال 1939 میلادی جنگ روسیه و فنلاند آغاز شد. این جنگ زمانی آغاز گشت که بیست گروه از نیروهای شوروی سابق به فنلاند حمله کردند .
در چنین روزی در سال 1949 میلادی کمونیست های چین منطقه چونگ کینگ را به تسخیر خویش در آوردند.
در چنین روزی در سال 196 میلادی باربادوس مستعمره سابق بریتانیا اعلام استقلال کرد .
مذاکرات درژنو :
همه ساله چنین روزی به عنوان روزملی بنین در این کشور گرامی داشته می شود.
همه ساله چنین روزی به عنوان روز بنیفاچیو یا روز قهرمانان در فیلیپین گرامی داشته می شود. آیین گرامیداشت یاد شده به این دلیل است که در چنین روزی در سال 1863 میلادی آندره بونیفاچیو رهبر انقلاب 1896 فیلیپین علیه اسپانیا به دنیا آمد .
روز استقلال یمن :
درچنین روزی در سال 1835 میلادی مارک تواین نویسنده برجسته آمریکایی دیده به جهان گشود. نام اصلی وی ساموئل لانگهورن کملنس بود. تام سایر و هاکلبری فین عناوین مهمترین آثار اویند. تواین در یک خانواده تهیدست در آمریکا به دنیا آمد. او در سن 18 سالگی داوطلب کار در رودخانه می سی سی پی شد و از همین راه توانست بر آداب و رسوم مردم آن منطقه اشراف یابد. او بعدها به کارهای مختلف دیگری روی آورد. ولی سرانجام نویسندگی را انتخاب کرد. زندگی روی می سی سی پی و شاهزاده و گدا از دیگر آثار اویند. او عمدتا در آثار خود طبقه اشراف را هجو می کرد و به مبارزه با جامعه فقر زده می پرداخت .
درگذشت کلئو پاترا :
در چنین روزی در سال 30 قبل از میلاد کلئوپاترا ملکه مصری بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد.
درچنین روزی درسال 1900 میلادی اسکار وایلد نویسنده برجسته ایرلندی در پاریس درگذشت. وایلد در شهر دوبلین دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در انگلستان به پایان برد. او درسال 1884قدم به جهان نویسندگی و هنر گذاشت و داستانها ، نمایشنامه ، شعر وگفتارهای زیبایی را به جهان ادب عرضه کرد. وایلد در آثار خود برعلیه تمام رسوم وسنت های انگلیسی برخاست و توانست با بکارگیری مفاهیم هنر برای هنر آثار خود را بیش از پیش ارتقا دهد. "تصویر درویان گری" ، "بادبزن خانم ویندمیر" و"اهمیت ارنست بودن" عناوین مهمترین آثار اویند.
خبرگزاری مهر : امروز چهارشنبه نهم آبان ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با نوزدهم شوال سال 1428 هجری قمری و برابر است با سی و یکم اکتبر 2007 میلادی.
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