امروز در تاریخ

بازگشت جزایر ایرانی به موطن اصلی ( ایران ) :

درچنین روزی در سال 1350 ه ش به همت نیروی دریایی ارتش، جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به موطن اصلی شان ایران بازگشتند. مجلس شورای ملی هم این اقدام نیروی دریایی ایران را تایید کرد ولی برخی کشورهای عربی از جمله عراق در برابر آن موضع منفی اتخاذ کردند. سوریه ، لیبی ، کویت ، سعودی وامارات متحده عربی به ایران اعتراض کردند. این دولت ها پس آن برضد ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند.



ترک خاک ایران :

در چنین روزی در سال 1918 میلادی ، نیروهای شکست خورده دولت عثمانی در جنگ اول جهانی خاک ایران را ترک کردند.



نبرد نروا :

در چنین روزی در سال 1700 میلادی نبرد نروا درگرفت. در این جنگ هشت هزار سوئدی تحت فرماندهی چارلز پانزدهم لشکر پنجاه هزار نفری روسیه را در نبرد نروا شکست داد. پادشاه چارلز پانزدهم در همین روز درگذشت.

امضا پیمان صلح :

در چنین روزی در سال 1782 میلادی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا توافقنامه های مقدماتی را برای پایان دهی به جنگ های استقلال طلبانه امضا کردند.

اعلان جنگ علیه فرانسه :

در چنین روزی در سال 1838 میلادی یعنی سه روز پس از اشغال ورا کروز مکزیک از سوی فرانسه، این کشور علیه فرانسه اعلان جنگ داد .



نبرد سینوپ :

در چنین روزی در سال 1853 میلادی و در طول جنگ های کریمه ، نیروهای روسیه با حمله گسترده به نیروهای ترکیه، ناوگان دریایی ترکیه را مورد حمله وسیع خود قرار دادند.



جنگ روسیه با فنلاند :



در چنین روزی در سال 1939 میلادی جنگ روسیه و فنلاند آغاز شد. این جنگ زمانی آغاز گشت که بیست گروه از نیروهای شوروی سابق به فنلاند حمله کردند .



تسخیر منطقه چونگ کینگ :

در چنین روزی در سال 1949 میلادی کمونیست های چین منطقه چونگ کینگ را به تسخیر خویش در آوردند.



استقلال باربادوس :





مذاکرات درژنو :

در چنین روزی در سال 196 میلادی باربادوس مستعمره سابق بریتانیا اعلام استقلال کرد .



در چنین روزی در سال 1981 اتحاد جماهیر شوروی مذاکرات خود را با ایالات متحده آمریکا در ژنو آغاز کرد. این مذاکرات درباره کاستن سلاح های هسته ای در اروپا بود.



روزملی بنین :

همه ساله چنین روزی به عنوان روزملی بنین در این کشور گرامی داشته می شود.



روز قهرمانان در فیلیپین :





روز استقلال یمن :

همه ساله چنین روزی به عنوان روز بنیفاچیو یا روز قهرمانان در فیلیپین گرامی داشته می شود. آیین گرامیداشت یاد شده به این دلیل است که در چنین روزی در سال 1863 میلادی آندره بونیفاچیو رهبر انقلاب 1896 فیلیپین علیه اسپانیا به دنیا آمد .



در چنین روزی در سال 1967 میلادی یمن به استقلال رسید .



تولد جاناتان سویفت :





درچنین روزی درسال 1667 میلادی جاناتان سویفت نویسنده برجسته انگلیسی دیده به جهان گشود. وی دوران کودکی و تحصیلات خویش را درایرلند به پایان رسانید. او مدت ها درجنبش آزدیخواه مردم ایرلند علیه انگلستان به مبارزه پرداخت . وی مدتی نیزبه سوی کارهای سیاسی روی آورد .سویفت در اواخرعمر دچار جنون شد و در سال 1745 در 77 سالگی دیده از جهان بربست. سفرهای گالیور، باران شهر، نامه های یک بزاز، دادخواست خانم ، فرانسیس هاریس، اتفاقات روزانه برای استلا، گفتگوی مؤدبانه و باشگاه هنگ از مهمترین آثار اویند .



تولد فیلیپ سیدنی :



در چنین روزی در سال 1554 میلادی فیلیپ سیدنی شاعر انگلستانی به دنیا آمد. آرکادیا عنوان مهمترین اثر ادبی اوست .



تولد مارک تواین :



درچنین روزی در سال 1835 میلادی مارک تواین نویسنده برجسته آمریکایی دیده به جهان گشود. نام اصلی وی ساموئل لانگهورن کملنس بود. تام سایر و هاکلبری فین عناوین مهمترین آثار اویند. تواین در یک خانواده تهیدست در آمریکا به دنیا آمد. او در سن 18 سالگی داوطلب کار در رودخانه می سی سی پی شد و از همین راه توانست بر آداب و رسوم مردم آن منطقه اشراف یابد. او بعدها به کارهای مختلف دیگری روی آورد. ولی سرانجام نویسندگی را انتخاب کرد. زندگی روی می سی سی پی و شاهزاده و گدا از دیگر آثار اویند. او عمدتا در آثار خود طبقه اشراف را هجو می کرد و به مبارزه با جامعه فقر زده می پرداخت .



تولد سر وینستون چرچیل :



چرچیل در چنین روزی در سال 1874 میلادی به دنیا آمد. او دو بار و بین سالهای 1940 تا 1945 و 1951 تا 1955 نخست وزیر انگلستان بود. وی توانست در سال 1953 جایزه صلح نوبل را از آن خود سازد.



تولد ژاک بارزون :



بارزون نویسنده فرانسوی در چنین روزی در سال 1907 میلادی متولد شد. "خانه اینترلکت " عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد گوردون پارکز :



پارکز نویسنده و فیلمساز آمریکایی در چنین روزی در سال 1912 میلادی به دنیا آمد. "آموختن درختان" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد هنری توبه :

توبه شیمیدان برجسته فرانسوی در چنین روزی در سال 1915 میلادی دیده به جهان گشود . او موفق شد در سال 1983 جایزه نوبل شیمی را از آن خود کند.



تولد دیوید ممت :



درچنین روزی در سال 1947 میلادی دیوید ممت نمایشنامه نویس و کارگردان آمریکایی دیده به جهان گشود. "شخم بزن" و "خانه بازی ها "عناوین مهمترین آثار اویند.



درگذشت کلئو پاترا :

در چنین روزی در سال 30 قبل از میلاد کلئوپاترا ملکه مصری بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد.



درگذشت ادموند دوم :



در چنین روزی در سال 1016 میلادی ادموند دوم پادشاه ساکسون ها در سال 1016 میلادی در سن 27 سالگی درگذشت. گفته اند وی رویین تن بوده است.



درگذشت اسکار وایلد :



درچنین روزی درسال 1900 میلادی اسکار وایلد نویسنده برجسته ایرلندی در پاریس درگذشت. وایلد در شهر دوبلین دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را در انگلستان به پایان برد. او درسال 1884قدم به جهان نویسندگی و هنر گذاشت و داستانها ، نمایشنامه ، شعر وگفتارهای زیبایی را به جهان ادب عرضه کرد. وایلد در آثار خود برعلیه تمام رسوم وسنت های انگلیسی برخاست و توانست با بکارگیری مفاهیم هنر برای هنر آثار خود را بیش از پیش ارتقا دهد. "تصویر درویان گری" ، "بادبزن خانم ویندمیر" و"اهمیت ارنست بودن" عناوین مهمترین آثار اویند.