امروز در تاریخ

شهادت آیت الله قاضی طباطبایی :





سید محمد علی قاضی فرزند حاج میرزا باقر در سال 1293 ه ش درتبریز متولد شد. او تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدر و عمویش فراگرفت و در سال 1316ه ش هنگام قیام مردم تبریز به همراه پدربه خاطر مبارزه به تهران تبعید شد و پس ازچند ماه توقف اجباری در تهران و ری به تبریز بازگشت. در سال 1318 وی برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم شد و از محضر حضرات آیات عظام گلپایگانی، حجت، صدر، بروجردی و خمینی کسب فیض کرد. آن عالم جلیل القدر در سال 1328 به نجف اشرف رفت و در آنجا نیز در محضر استادانی چون حکیم، عبدالحسین رشتی، میرزا باقر زنجانی، بجنوردی و علامه محمد حسین کاشف الغطا حضور یافت ولی در سال 1331 ه ش به تبریز مراجعت کرد .

وی در این دوره نماینده حضرت امام خمینی در تبریز بود و مبارزات مردم را در این شهر علیه رژیم ستمشاهی سازماندهی می کرد. با شروع نهضت اسلامی در سال 1341 مبارزات او نیز علیه رژیم پهلوی اوج گرفت و رژیم، آیت الله قاضی را در زندان قزل قلعه زندانی و سپس به شهرهای بافت و کرمان و زنجان تبعید کرد. او پس از پایان تبعید دوباره به تبریز بازگشت و به تبلیغ مبانی دین اسلام پرداخت. از وی آثاری چند به جای مانده است که از میان آنها می توان به "تحقیق روز اربعین" ، "تعلیقات بر انوار النعمانیه" در چهار جلد و همچنین "اضافات و تعلیقات" بر کتاب انیس الموحدین نراقی اشاره کرد. آیت الله قاضی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نیز سعی وافری در اتحاد مردم در برابر گروههای منحرفی کرد که قصد ایجاد تفرقه در میان مردم غیور آذرباییجان داشتند. وی سرانجام در چنین روزی در سال 1358 مصادف با عید قربان پس از نماز مغرب و عشا در راه بر گشت به خانه توسط منافقین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.



آغاز عملیات محرم :

در چنین روزی در سال 1361 ه ش عملیات محرم در منطقه شرهانی، زبیدات و بیات و دهلران و عین خوش صورت گرفت .این عملیات که ده روز به طول انجامید و از نوع تک نیمه گسترده بود به فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسدران انقلاب اسلامی شکل گرفت. در این عملیات جمهوری اسلامی ایران 60 گردان پیاده ، سه گردان زرهی و سه گردان مکانیزه در برابر 24 گردان پیاده عراق، 16 گردان زرهی و 4 گردان مکانیزه و 2 گردان کماندو فعالیت کرد. جمع کشته و زخمی دشمن در این جنگ 6000 نفر بود که درمجموع 2350 نفر نیز به اسارت نیروهای اسلام در آمدند. در این عملیات همچنین 270دستگاه تانک و نفربر، 12 فروند هواپیما 250دستگاه خودرو منهدم شد. با اجرای این عملیات در غرب و جنوب دهلران و عین خوش ، امکان پیشروی به سمت شهر العماره هموار شد. در این عملیات پیروز، سلسله جبال حمرین و منابع نفتی موسیان وبیات وهمچنین حوضچه های نفتی زبیدات و 700 حلقه چاه نفتی عراق به تصرف درآمد .



لغو خلافت عثمانی در ترکیه توسط آتاتورک :





پس از این که امپراتوری عثمانی تجزیه شد و به جمهوری تبدیل گشت، درچنین روزی آتاتورک رسما نظام سلطنتی را دراین کشور ملغی و حکومت جمهوری را اعلام کرد.



روز ملی الجزایر :

در چنین روزی در سال 1954 سالروز انقلاب الجزایر به عنوان روز ملی این کشور شناخته می شود. احمد بن بلا را باید بنیانگذار استقلال الجزایر به شمار آورد. او به یاری جمال عبد الناصر شورای انقلابی وحدت عمل الجزایر را بنیان نهاد سپس جبهه آزادی بخش الجزایر را تاسیس کرد. پس از به ثمر رسیدن انقلاب الجزایر به نخست وزیری رسید و در سال 1963 میلادی به ریاست شورای انقلاب آن کشور دست یافت. بن بلا سپس براثر کودتای حواری بومدین از ریاست جمهوری برکنار شد.



الجزایر کشوری است در شمال آفریقا در سواحل دریای مدیترانه. عموم مردم این کشور از نژاد سفید اند و به زبان عربی و فرانسه صحبت می کنند و غالب آنان نیز پیرو دین اسلام هستند. الجزایر مدت یک قرن تحت سلطه فرانسه بود و پس از مبارزه مداوم موفق به استقلال گردید . در 18 اکتبر سال 1962نیز به عضویت سازمان ملل متحد درآمد . پایتخت آن الجزیره نام دارد .



پیوستن پاناما به کلمبیا :



در چنین روزی در سال1821میلادی پاناما پس از استقلال از اسپانیا به کلمبیا پیوست. پاناما در اوائل قرن شانزدهم میلادی به تصرف اسپانیایی ها درآمد. این کشور در سال 1903میلادی موفق به کسب استقلال شد. جمهوری پاناما با مساحت 77082 کیلومتر مربع در نیمکره شمالی - غربی و در جنوب قاره آمریکای مرکزی قرار دارد. بیشتر مردم این کشور از نژاد دورگه سرخ و سفید و بقیه سفیدپوست و سرخ پوستند. اکثریت مردم این کشور کاتولیک و اقلیت آنان پروتستان اند و زبان رسمی آنان اسپانیولی است . روز ملی پاناما سوم نوامبر است . این کشور در سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



روز ملی آنتیگوا و باربودا و روز استقلال از انگلستان :



این کشور بخشی از جزیره لیوارد واقع در دریای کاراییب است که 17 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 45 دقیقه طول غربی گرینویچ را قطع می کند. آنتیگوا قبلا تحت الحمایه انگلستان بود و در چنین روزی در سال 1981 میلادی با افزوده شدن جزیره بار بودا مستقل شد و در ردیف کشورهای مشترک المنافع درآمد. مساحت آن تقریبا 445 کیلومتر مربع است .



آغاز فعالیت لوتر :

در چنین روزی در سال 1699 میلادی مارتین لوتر فرقه خود را با عنوان پروتستان بنا نهاد. لوتر یک کشیش آلمانی و یک متاله و فیلسوف بود که در برابر کلیسای کاتولیک قرار گرفت و اندیشه خود را مبنی بر پروتستانیزم و رفرم کاتولیسیسم، بنانهاد. او یکی از مظاهر تمدن جدید غرب و رنسانس به شمار می رود. وی با نوشته های خود یکی از سه شعبه دین مسیحیت را تاسیس کرد.