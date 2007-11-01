امروز در تاریخ

|شهادت آیت الله قاضی طباطبایی :
سید محمد علی قاضی فرزند حاج میرزا باقر در سال 1293 ه ش درتبریز متولد شد. او تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدر و عمویش فراگرفت و در سال 1316ه ش هنگام قیام مردم تبریز به همراه پدربه خاطر مبارزه به تهران تبعید شد و پس ازچند ماه توقف اجباری در تهران و ری به تبریز بازگشت. در سال 1318 وی برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم شد و از محضر حضرات آیات عظام گلپایگانی، حجت، صدر، بروجردی و خمینی کسب فیض کرد. آن عالم جلیل القدر در سال 1328 به نجف اشرف رفت و در آنجا نیز در محضر استادانی چون حکیم، عبدالحسین رشتی، میرزا باقر زنجانی، بجنوردی و علامه محمد حسین کاشف الغطا حضور یافت ولی در سال 1331 ه ش به تبریز مراجعت کرد .
وی در این دوره نماینده حضرت امام خمینی در تبریز بود و مبارزات مردم را در این شهر علیه رژیم ستمشاهی سازماندهی می کرد. با شروع نهضت اسلامی در سال 1341 مبارزات او نیز علیه رژیم پهلوی اوج گرفت و رژیم، آیت الله قاضی را در زندان قزل قلعه زندانی و سپس به شهرهای بافت و کرمان و زنجان تبعید کرد. او پس از پایان تبعید دوباره به تبریز بازگشت و به تبلیغ مبانی دین اسلام پرداخت. از وی آثاری چند به جای مانده است که از میان آنها می توان به "تحقیق روز اربعین" ، "تعلیقات بر انوار النعمانیه" در چهار جلد و همچنین "اضافات و تعلیقات" بر کتاب انیس الموحدین نراقی اشاره کرد. آیت الله قاضی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نیز سعی وافری در اتحاد مردم در برابر گروههای منحرفی کرد که قصد ایجاد تفرقه در میان مردم غیور آذرباییجان داشتند. وی سرانجام در چنین روزی در سال 1358 مصادف با عید قربان پس از نماز مغرب و عشا در راه بر گشت به خانه توسط منافقین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
در چنین روزی در سال 1361 ه ش عملیات محرم در منطقه شرهانی، زبیدات و بیات و دهلران و عین خوش صورت گرفت .این عملیات که ده روز به طول انجامید و از نوع تک نیمه گسترده بود به فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسدران انقلاب اسلامی شکل گرفت. در این عملیات جمهوری اسلامی ایران 60 گردان پیاده ، سه گردان زرهی و سه گردان مکانیزه در برابر 24 گردان پیاده عراق، 16 گردان زرهی و 4 گردان مکانیزه و 2 گردان کماندو فعالیت کرد. جمع کشته و زخمی دشمن در این جنگ 6000 نفر بود که درمجموع 2350 نفر نیز به اسارت نیروهای اسلام در آمدند. در این عملیات همچنین 270دستگاه تانک و نفربر، 12 فروند هواپیما 250دستگاه خودرو منهدم شد. با اجرای این عملیات در غرب و جنوب دهلران و عین خوش ، امکان پیشروی به سمت شهر العماره هموار شد. در این عملیات پیروز، سلسله جبال حمرین و منابع نفتی موسیان وبیات وهمچنین حوضچه های نفتی زبیدات و 700 حلقه چاه نفتی عراق به تصرف درآمد .
در چنین روزی در سال 1954 سالروز انقلاب الجزایر به عنوان روز ملی این کشور شناخته می شود. احمد بن بلا را باید بنیانگذار استقلال الجزایر به شمار آورد. او به یاری جمال عبد الناصر شورای انقلابی وحدت عمل الجزایر را بنیان نهاد سپس جبهه آزادی بخش الجزایر را تاسیس کرد. پس از به ثمر رسیدن انقلاب الجزایر به نخست وزیری رسید و در سال 1963 میلادی به ریاست شورای انقلاب آن کشور دست یافت. بن بلا سپس براثر کودتای حواری بومدین از ریاست جمهوری برکنار شد.
در چنین روزی در سال 1699 میلادی مارتین لوتر فرقه خود را با عنوان پروتستان بنا نهاد. لوتر یک کشیش آلمانی و یک متاله و فیلسوف بود که در برابر کلیسای کاتولیک قرار گرفت و اندیشه خود را مبنی بر پروتستانیزم و رفرم کاتولیسیسم، بنانهاد. او یکی از مظاهر تمدن جدید غرب و رنسانس به شمار می رود. وی با نوشته های خود یکی از سه شعبه دین مسیحیت را تاسیس کرد.
تغییر عنوان پطرکبیر :
تاجگذاری هایل سلاسی :
تولد کارلوس ساودرا لاماس :
در چنین روزی در سال 1878 میلادی کارلوس ساودرا لاماس حقوقدان آرژانتینی به دنیا آمد. وی در سال 1936 میلادی جایزه صلح نوبل را آن خود کرد.
تولد جرج فیلیپ هارسد ورفر :
درچنین روزی درسال 1886 میلادی هرمان بروچ نویسنده اطریشی متولد شد. "خواب بیدارها" عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .
تولد فیلیپ جان نوئل بکر :
درچنین روزی در سال 1889 میلادی رجل سیاسی و طرفدار خلع سلاح جهانی به دنیا آمد. وی در سال 1956 نوبل صلح را از آن خود کرد.
خبرگزاری مهر : امروز پنجشنبه دهم آبان ماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با بیستم شوال سال 1428 هجری قمری و برابر است با اول نوامبر سال 2007 میلادی.
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