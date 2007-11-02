  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

بوربور در گفتگو با مهر:

120 هزار بخاری به مدارس کل کشور تحویل می شود

120 هزار بخاری به مدارس کل کشور تحویل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: تا دی ماه سال جاری 120 هزار بخاری بدون خطر توسط وزارت نفت به مدارس کل کشور تحویل می شود.

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 80 میلیارد ریال از بودجه لازم برای تامین بخاری مدارس توسط وزارت نفت تامین شده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: طی هفته گذشته 50 هزار بخاری به آموزش و پرورش تحویل شد و 70 هزار بخاری نیز طی آذر و دی ماه سال جاری به آموزش و پرورش تحویل می شود.

وی یادآور شد: بخاری هایی که آموزش و پرورش تحویل داده شده است همگی بدون خطر هستند و با تحویل این وسایل گرمازا به آموزش و پرورش هیچ کلاسی در کشور نباید بدون بخاری یا با بخاری های چکه ای وجود داشته باشد.

بوربور عنوان کرد: مدیران مدارسی که با کمبود بخاری برای کلاس های درس مواجه هستند می توانند با مراجعه به آموزش و پرورش شهر خود در این خصوص اقدام کنند.

کد مطلب 578037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها