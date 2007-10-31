قیصر به هوای غزل پر کشید / وداع با شاعر "دردهای نهفته و نگفته"

به گزارش خبرنگار مهر، ورودی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان دی از دقایق اولیه صبح دیروز، شاهد حضور مهمانانی ناخوانده بود که برای آخرین وداع با پیکر بی جان و دفتر زنده قیصر امین پور به آنجا آمده بودند.

محمدرضا شفیعی کدکنی، اسماعیل امینی، صابر امامی، محمدرضا و گروس عبدالملکیان، فاطمه راکعی، عبدالجبار کاکایی، ساعد باقری، سهیل محمودی و بسیاری دیگر از شاعران در دیدار آخرین حضور داشتند.

در میان مسئولان فرهنگی اما تنها چهره احمد مسجدجامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به چشم می خورد که در چنین ضایعه های ناگواری بی توجه به خط فکری و تنها به احترام شعر و ادب حضور می یابد.

فاطمه راکعی مدیر انجمن شاعران ایران که به زحمت توانست در میان اشک هایش، راهی برای گفتگویی کوتاه با ما باز کند، در خصوص برنامه های انجمن پیش از خاکسپاری امین پور، به خبرنگار مهر گفت: شاعران و حاضران در بیمارستان را دعوت می کنیم تا با حضور در خانه شاعران جوان، فقدان قیصر امین پور را در کنار یکدیگر و برای یکدیگر تحمل پذیر کنیم.

وی افزود: انجمن با برگزاری مراسمی مختصر یاد این شاعر همیشه جاودان را گرامی خواهد داشت.

راکعی گفت: خانواده پدری قیصر امین پور به محض شنیدن این خبر نابهنگام، از زادگاه او "دزفول" به سمت تهران حرکت کرده اند و ما نیز برای تصمیم گیری درخصوص زمان و مکان خاکسپاری منتظر پدر او هستیم که به احتمال بسیار زمان زیاد تشییع پیکر او تا پایان امروز (سه شنبه) مشخص و اعلام می شود.

شاعران، دوستان و خانواده امین پور، خسته و حسرتمند از بیمارستان راهی انجمن شاعران شدند تا جای خالی قیصر را در صندلی ها، اتاق ها و راهروهای آنجا نظاره کنند.

همین روز پیام های تسلیت مسئولان فرهنگی کشور و اظهارنظر شاعران و اهل ادب سعی در تسلای درد جدایی از این شاعر انقلاب را داشتند.

پدر قیصر امین پور نیز در حالی که از فرط ناراحتی و غم می گریست، در گفتگویی با مهر از دفن فرزند خود در زادگاهش گتوند خبر داد.

مراد امین پور با بیان این مطلب گفت: ما در گتوند و تا ساعات اولیه صبح امروز (سه شنبه) از درگذشت او اطلاع نداشتیم اما به محض شنیدن این خبر ناگوار به سمت تهران حرکت کردیم تا پیکر قیصر را تحویل بگیریم و برای دفن در گورستان گلزار شهدای گتوند، به این شهرستان منتقل کنیم.

پدر این شاعر فقید، ضمن اظهار اطلاع از اخبار منتشره از سوی خبرگزاری ها و بسیاری از سایت های خبری که در آن به نقل از خانه شاعران ایران، زمان و مکان انجام مراسم خاکسپاری را ساعت 9 صبح فردا و در بهشت زهرا (س) تهران اعلام کرده اند، گفت: پیکر قیصر امین پور صد درصد در گتوند به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: ما صبح فردا (چهارشنبه) پیکر را تحویل می گیریم و ساعت 9 صبح فردا آن را به گتوند منتقل خواهیم کرد. به احتمال بسیار زیاد مراسم خاکسپاری نیز صبح روز پنجشنبه 10 آبان برگزار می شود.

پدر مرحوم قیصر امین پور اضافه کرد: درحال حاضر بسیاری از علاقه مندان و دوستداران قیصر و آثار او در گتوند در انتظار انتقال پیکر او به این شهرستان هستند.

همچنین امرالله نجف پور و مسعود امین زاده دو تن از بستگان قیصر امین پور در گفتگو با مهر، انتقال پیکر قیصر امین پور را به گتوند مورد تاکید قرار دادند.

این درحالی است که خانه شاعران ایران و فاطمه راکعی تلاش خواهند کرد تا با کسب رضایت خانواده وی ، این شاعر گرانقدر و مردمی را در گلزار بهشت زهرا(س) دفن کنند.

خبرگزاری مهر، فقدان قیصر امین پور را به جامعه ایران و خانواده وی تسلیت می گوید.