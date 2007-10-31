یک نماینده مجلس: جبهه متحد هنوز فراگیر نیست/ همه‌ اصولگراها روی پنج نفر روحانی جبهه متحد توافق دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی احمدی نماینده ممسنی و عضو جبهه اتحاد ملی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: تلاش جبهه اتحاد ملی وحدت اصولگرایان و تبعیت آنها از گروه های مرجع روحانیت است و هر چه اصولگرایان از این دو فاصله گیرند ، زمینه عدم موفقیت آنها بیشتر می شود.

وی افزود: اکنون برخی جریانات اصولگرا در جبهه متحد نماینده ندارند و یا نمایندگی برخی اعضای جبهه برای سایر گروهها شفاف نیست و گروهی از نیروهای اصولگرا خارج از چتر جبهه اصولگرایی هستند.

احمدی با بیان اینکه گروههای اصولگرا روی 5 تن مرضی الطراف عضو جبهه متحد توافق دارند ، گفت: آنچه دغدغه گروههای اصولگرای خارج از جبهه متحد را بیشتر می کند ، تبعیت این جبهه از گروههای مرجع روحانیت است.

عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس ادامه داد: انتظار می رود در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی زمینه برای وحدت اصولگرایان فراهم شود و جبهه اتحاد ملی نیز دراین زمینه همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

نماینده ممسنی با بیان اینکه این عضو جبهه اتحاد ملی خاطرنشان کرد: تعداد نیروهای اصولگرای خارج از جبهه اتحاد اصولگرایی بیش از کسانی است که زیر چتر این جبهه جمع شده اند، ابراز امیدواری کرد: چتر وحدت اصولگرایی باز شود و همه نیروها دور این جبهه گرد هم آیند و در جهت تحقق اتحاد نیروهای اصولگرا حرکت کنند.

احمدی همچنین بر لزوم رابطه مستحکم تر جبهه متحد اصولگرایی با روحانیت و پرهیز اعضای این جبهه از فعالیت موازی با چهره های روحانی اصولگرا تاکید کرد

او در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکره سران جبهه اتحاد اصولگرایی با رهبران گروههای خارج از این جبهه برای عضویت در آن اظهار داشت: مذاکرات با مجموعه دوستان صورت گرفته اما هنوز از سوی آنها پاسخ رسمی دریافت نشده است.

وی در پایان با بیان اینکه نیمی از اصولگرایان خارج از جبهه متحد هستند خاطرنشان کرد: برای رسیدن به وحدت باید تلاش شود همه گروههای اصولگرا زیر یک چتر واحد گردهم آیند.