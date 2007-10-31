امین پور یکی از صالح ترین پرچمداران نوآوری و خلاقیت در عرصه شعر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، در پیام حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی آمده است: "تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد". ادب و هنر که در قرائت متعهدانه به دمیدن روح تعهد در کالبد آدمیان تعبیر شده است، در اندیشه مواج شاعری که ذهنش از آبشخور تفکر و معارف معنوی سیراب گردیده، دریچه ای است رو به بینشی عمیق و ادراکی ژرف از راز هستی. در این نگاه، شعر آیینه تمام نمای دل های معرفت اندیشی است که ظرایف و پیچیدگی های موهبت وجود را می کاوند و طیف های پرتلالو انوار معنا را در منشور زبان و ادبیات نظاره می کنند.

دکتر خاموشی افزوده است: زنده یاد دکتر قیصر امین پور حقا یکی از صالح ترین پرچمداران نوآوری و خلاقیت در عرصه شعر و غزل معاصر فارسی بود که در دامان معارف اصیل اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی بالید و رشد کرد و با زبان شیوای خود خدمات فراوانی به آنها عرضه کرد. سازمان تبلیغات اسلامی مفتخر به فراهم نمودن فضای رشد و بالندگی این نوع نگرش و بینش در شعر و ادبیات فاخر این سرزمین پرگوهر است که قیصر یکی از برومند ترین فرزندان آن و از قافله سالاران کاروان شعر و اندیشه غنایی و معنوی میهن عزیز و انقلاب ارزشمدار ماست. شعر قیصر شاخص ترین عناصر تعریف شده را برای شعر متعالی و شیوا داراست که نشان از ذهن خیال پرداز و روح بلند آن عزیز از دست رفته دارد.

در ادامه پیام وی آمده است: امروز قیصر شعر ایران و انقلاب به قافله شاعران سفر کرده پیوست و جامعه فرهنگی و ادبی ایران در غم فقدان یکی از بزرگ ترین فرزندانش به سوگ نشست. اما همه می دانیم که او رفته است تا حیات راستینش را در سرای جاوید آغاز کند، که جاودانگی بزرگ ترین پاداش مردان پاکی اوست.

سیدمهدی خاموشی، درگذشت این چهره برجسته شعر انقلاب اسلامی را به ملت ادب دوست و مهرپرور ایران اسلامی، جامعه ادبی کشور و به خصوص خانواده معزز آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند رحمان برای روح بلند آن عزیز رحمت و مغفرت الهی را مسئلت کرده است.