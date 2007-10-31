سازمان فرهنگ و ارتباطات و سپاه پاسداران درگذشت امین پور را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن ابراز همدردی با خانواده قیصر امین پور - شاعر متعهد و انقلابی - فقدان عضو فرهنگستان ادب فارسی را به اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران شعر و ادب ایران زمین تسلیت گفته است.

مهدی مصطفوی افزوده است: امید آنکه امروز قیصر شعر انقلاب، مردی که سالها تفنگش را آویخته و در خاموشی برای جنگ از لوله تفنگ با واژه فشنگ برای انقلاب و عشق می خواند، بر خوان حضرت حق بنشیند:

عاقبت پرونده ام را با غبار آرزوها

خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من، صفحه باز حوادث

در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری

همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی اطلاعیه ای، درگذشت دکتر قیصر امین پور شاعر فرهیخته و حماسه سرای دلسوخته دوران دفاع مقدس و بسیجی مخلص را که سروده های حماسی او از زمره یادگار گرانبهای این عزیز سفر کرده است، به پیشگاه حضرت امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده آن مرحوم، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران شعر و ادب ایران تسلیت گفته است.