ایجاد 6 هزار شغل توسط پارکهای علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیریان امروز در نشستی خبری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب افزود : وزارت کار بر اساس مصوبات هیئت وزیران اعتباراتی دارد که به صورت تسهیلات به طرحها و بنگاههای زود بازده اختصاص می دهد و بر طبق اعلام این وزارتخانه برای تبدیل یک ایده به شغل به 20 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی در مقایسه نوع شغل و اعتباری که از سوی وزارت کار برای ایجاد بک شغل اعلام شده است با آنچه که در پارکها و مراکز رشد علوم و فناوری در این زمینه اتفاق می افتد، گفت : شغلهایی که توسط وزارت کار تامین اعتبار می شود عمدتا عمومی است و مبتنی بر تحصیل علم و دانش نیست اما شغلی که بتواند فارغ التحیل دانشگاهها را ارضا کند به زیرساختهایی نیاز دارد که هزینه هایش بالا است.

جهانگیریان خاطرنشان کرد : آنچه که در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در زمینه ایجاد شغل اتفاق می افتد، پائین ترین سرمایه گذاری و بالاترین سطح سرمایه گذاری است. به همین جهت است که ایده پارکها و مراکز رشد علم و فناوری مورد توجه وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت وزیران قرار گرفته است.

معاون فناوری وزارت علوم بودجه ای که در سال 87 برای پارکها و مراکز رشد علم و فناوری نیاز است را 3 برابر بودجه ای دانست که در سال 86 به این حوزه تعلق گرفته است و در بخشی از سخنانش گفت : در دو سال گذشته در مورد ارتقای کیفیت پارکها و مراکز رشد توجه شده و با اینکه تعداد پارکها افزایش قابل توجهی نداشته است اما در دو سال اخیر تعداد موسساتی که در آنها مستقر شده است بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود : تعداد فارغ التحصیلانی که طی دو سال گذشته ایده های خود را به پارکها و مراکز رشد آورده اند دو برابر شده است و از 3 هزار نفر به 6 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

جهانگیریان از آمادگی لازم برای راه اندازی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در حوزه های علوم انسانی بر اساس مطالعات معاونت فناوری وزارت علوم خبر داد و ابراز امیدواری کرد، اولین پارک یا مرکز رشد در حوزه علوم انسانی به زودی افتتاح شود و گفت : 40 درصد دانشجویان کشور در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند، بنابراین پتانسیل بالایی در این حوزه وجود دارد.

معاون فناوری وزارت علوم، مشخص نبودن تکلیف مالکیتهای فکری را یکی از خلاهایی دانست که منجر به ایجاد مشکل در فرآیند تبدیل ایده های مبتنی بر علم و دانش به ثروت می شود و خاطر نشان کرد : در دانشگاهها نیز هیچ آئین نامه منسجمی برای تعیین تکلیف مالکیت فکری وجود ندارد. قانون جدیدی در زمینه مالکیت فکری مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است و در صورت تصویب آئین نامه ای به صورت قانون یا مصوب هیئت وزیران این موضوع سامان می گیرد.

وی از تدوین پیش نویس آئین نامه ای برای اختصاص حقوق مالکیت فکری در دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی خبر داد و گفت : در آینده ای نزدیک این آئین نامه وضعیت مالکیت یافته های علمی را مشخص می کند.

جهانگیریان با اشاره به تغییر ساختار وزارت علوم و ایجاد معاونت فناوری در ساختار این وزارتخانه گفت : تغییر ساختار و ایجاد معاونت فناوری نیازی به تایید مجلس شورای اسلامی ندارد.