زرادخانه هسته ای اسرائیل مانع برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت،"عبدالله الاحمد المراد" نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد دوشنبه هفتم آبان با سخنرانی در برابر اعضای مجمع عمومی این سازمان که گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران را بررسی می کرد، توافق اخیر ایران و آژانس را گامی مهم در راستای از بین بردن نگرانیهای(بین المللی) در مورد برنامه هسته ای ایران دانست.

وی درباره فعالیتهای هسته ای رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تا زمانی که اسرائیل از قرار دادن تاسیسات هسته ای خود در معرض دید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان آژانس سرباز می زند؛ منطقه خاورمیانه به هدف نهایی خود در برقراری امنیت و ثبات دست نخواهد یافت.

المراد گفت : مخالفت اسرائیل با بازرسی از تاسیسات هسته ای اش و پیوستن به NPT(معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) مانعی اساسی در تقویت نظام منع گسترش سلاح های هسته ای به شمار می رود و علاوه براین،سبب تشویق کشورهای دیگر به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای می شود.

نماینده کویت در سازمان ملل متحد افزود: طفره رفتن اسرائیل ازهمکاری با آژانس، نگرانی و بحران در منطقه را افزایش می دهد و تحقق درخواستهای مکرر کشورهای منطقه مبنی بر ضرورت ایجاد خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی و نیز اعتراف به حق کشورهای منطقه در استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز در چارچوب توافقنامه های بین المللی را با دشواری روبرو می کند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.

رژیم اشغالگر قدس، با حمایتهای آمریکا و کشورهای غربی همچنان به توسعه زرادخانه مخوف سلاح های هسته ای خود ادامه می دهد و هرگز برای برچیدن این سلاح ها تحت فشار قرار نمی گیرد؛ این در حالی است که ایران با وجود عضویت در آژانس و همکاری مستمر و شفاف با این نهاد و با تاکیدهای پیاپی مسئولان آژانس از جمله البرادعی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای آن، همچنان با فشارهای ظالمانه آمریکا و متحدان اروپایی اش برای صرف نظرکردن از حقوق مشروع هسته ای خود روبرو است.