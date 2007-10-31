طرح مسکن 99 ساله در بخش مسکن انقلاب خواهد کرد

مدیرکل تعاون استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اجرای طرح دولت در زمینه احداث و واگذاری مسکن 99 ساله انقلابی در تامین مسکن به وجود خواهد آورد.
نوروزی تصریح کرد: این یک تحول بنیادی است که از یک طرف مسئولیت آن بر شانه دولت و از طرفی سازمان تعاون، مسکن و بانک ها است.
وی گفت: این طرح از طرف مردم استان کرمان با استقبال روبرو شده است و در صورت اینکه افراد متقاضی بی بضاعت باشند و توان پرداخت وجوه لازم برای ثبت نام نباشند تسهیلاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
نوروزی خاطر نشان کرد: افراد متاهل که تاکنون از تسهیلات دولتی در زمینه زمین و مسکن استفاده نکرده اند و حقوق پایین 400 هزار تومان دارند تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
وی عنوان کرد: 14 میلیون تومان به میزان 12 درصد به افراد واجد شرایط به ازای هر واحد پرداخت شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: فرد متقاضی باید مبلغ یک میلیون تومان به حساب تعاونی واریز کند و در مرحله بعد یک میلیون تومان شرکت سازنده پرداخت می کند .
وی یادآور شد: در مقاطع مختلف مردم باید پنج تا هفت میلیون تومان پرداخت نمایند و پس از بررسی و پیشرفت 20 درصدی بانک اقدام به پرداخت 14 میلیون تومان طی مراحلی به متقاضی می کند.
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