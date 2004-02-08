دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان: در مجلس ششم تنها 3/1 درصد مباحث فرهنگي بود

ابوالقاسم رئوفيان درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" با اشاره به تاثير مستقيم مشاركت گروه هاي مختلف سياسي درانتخابات برميزان مشاركت مردم گفت: درپي حكم حكومتي مقام معظم رهبري در خصوص تاييد صلاحيت بخشي از رد صلاحيت شده ها از جمله تعدادي از متحصنين، زمينه مشاركت بسياري از گروه هاي سياسي گروه دوم خرداد فراهم شده است كه اميد است به مشاركت هرچه بيشتر مردم در انتخابات منجر شود. وي پيش بيني كرد اول اسفند حدود 40 الي 45 در صد مردم درانتخابات شركت كنند.

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان همچنين در اين گفتگو اعلام كرد اين حزب فهرستي از فرهنگيان و اساتيد دانشگاه با گرايشهاي مختلف سياسي را تحت عنوان " ائتلاف بزرگ معلمان و اساتيد دانشگاه" به شهروندان تهراني پيشنهاد خواهد كرد .

وي گفت : جامعه اسلامي فرهنگيان ضمن احترام به همه تشكلها و احزاب كه با گرايشهاي متنوع سياسي اقدام به مشاركت در انتخابات كرده اند و ضمن احترام به همه داوطلبان نمايندگي مستقل مجلس هفتم، در رايزني با گروه هاي اصلاح طلب اصول گرا به اين نتيجه رسيد كه با فهرستي از چهره هاي صميمي وآشناي فرهنگيان و معلمان و اساتيد درانتخابات شركت كند.

رئوفيان با اشاره به اقدام بي سابقه جامعه اسلامي فرهنگيان در زمينه سازي براي ائتلاف فرهنگيان و دانشگاهيان از گرايشهاي مختلف سياسي گفت: جامعه اسلامي فرهنگيان در دو جمعه پياپي از فرهنگيان و اساتيد دانشگاه با گرايشهاي مختلف سياسي براي سخنراني وارائه ديدگاه درخصوص مجلس هفتم وچشم انداز آتي كشوردعوت به عمل آورد وقرار است كميته اي متشكل از مدعوين، با در نظر گرفتن امتيازات فضلي درمعيار هاي مشخص فهرستي 30 نفره را از ميان سخنرانان داوطلب نمايندگي برگزيند.

وي افزود : اين فهرست متشكل ازداوطلبان نمايندگي فرهنگي و دانشگاهي با گرايشهاي مختلف سياسي با امضاي " ائتلاف بزرگ معلمان و اساتيد دانشگاه " به شهروندان تهراني ارائه خواهد شد .

دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان درخصوص فعاليت اين تشكل درشهرستانها گفت: ما در80 شهرستان شعبه و نمايندگي داريم كه در بيشتر آنها نامزدهاي انتخاباتي تعيين شده اند و با شروع فعاليت تبليغاتي داوطلبان تحت عنوان نامزد پيشنهادي جامعه اسلامي فرهنگيان معرفي خواهند شد .



