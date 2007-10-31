شاخص های ارزیابی وضعیت فرهنگ عمومی کشور اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی که صبح دیروز طی نشستی خبری با خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: موضوعات "فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی"، "فرهنگ عمومی و امنیت اجتماعی"، "فرهنگ عمومی و اسراف"، "جایگاه فرهنگ عمومی در برنامه پنجم توسعه" و "فرهنگ عمومی و فناوری های نوین رسانه ای" از موضوعاتی است که در همایش یاد شده به آنها پرداخته خواهد شد.

وی که این همایش را نخستین همایش فرهنگ عمومی با ابعاد گسترده در سطح کشور معرفی کرد، ادامه داد: دبیران شوراهای فرهنگ عمومی استان ها و روسای شهرستان ها، کارشناسان شوراهای فرهنگ عمومی سراسر کشور و جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش شرکت خواهند کرد. در ضمن همایش به بیانیه ای ختم خواهد شد که گروهی در حال تدوین آن هستند و وضعیت فرهنگ عمومی کشور و توقعات مردم از مسئولین کشوری در آن مندرج می شود.

واعظی در ادامه، برنامه های 15 ماه گذشته شورای فرهنگ عمومی را تشریح کرد و گفت: تدوین شاخص های ارزیابی وضعیت فرهنگ عمومی، تدوین و ابلاغ ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دستگاه ها، اقدامات سلبی و ایجابی در برابر جریان های عرفان سکولار به صورت ترویج عرفان درست شیعی و جلوگیری از انحراف جوانان با آگاه سازی آنان، تصویب و ابلاغ وظایف دستگاه های فرهنگی در ایجاد اتحاد ملی و نیز اصلاح آیین نامه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله این برنامه ها بوده اند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مهم ترین کار دبیرخانه را تشکیل 200 دفتر این شورا - با همکاری ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و مدیران ارشاد استان ها و شهرستان ها - در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: شوراهای فرهنگ عمومی استانی و شهرستان ها به دلیل طرح مسائل بومی و محلی نقش بسیار مهمی در حفظ و ترویج فرهنگ عمومی دارند.

وی تدوین وظایف دستگاهها را برای حفظ گسترش انسجام اسلامی در گروه همکاری نهادهای فعال برون مرزی دانست و خاطرنشان کرد: 9 مناسبت نیز در تقویم های سال آتی با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرده است که جزئیات آن را به موسسات چاپ تقویم ابلاغ کرده ایم.

واعظی همچنین تدوین طرح جلوگیری از اسراف، تدوین چشم انداز فرهنگ عمومی و ابلاغ آن به دستگاه ها، برگزاری همایش شورآفرینان دفاع مقدس در آذرماه، برگزاری همایش خادمان فرهنگ عمومی در استان ها و تهران، تدوین مولفه های هویت ملی، تدوین آیین نامه تبلیغات شهری، بررسی اطلس ملی کشور، نهضت نرم افزاری و توسعه کرسی های نظریه پردازی و تقویت گرایش به علم طلبی در بین جوانان را از برنامه های در دست اقدام این شورا اعلام کرد.

وی از رسانه ها نیز درخواست کرد، نقاط ضعف و قوت فرهنگ عمومی و توقعات مردم را از شورای فرهنگ عمومی در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.