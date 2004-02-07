هزاران فرانسوي بارديگر لايحه منع حجاب را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه هزاران نفر امروز درپاريس در اعتراض به قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه تظاهرات كردند.

به گزارش اين خبرگزاري بيشتر راهپيمايان را دختران جوان تشكيل مي دادند كه پوشش اسلامي داشتند و پرچم ملي اين كشور را حمل مي كردند.

برخي از تظاهرات كنندگان در اقدامي سمبليك پرچم اين كشور را به دور سر خود پيچيدند كه نشان دهند خواهان حفظ مليت و مذهب در كنار هم هستند .

مجلس ملي فرانسه قرار است روز سه شنبه اين قانون را به راي بگذارد .

راهپيمايان اقدام دولت فرانسه را در تصويب قانون منع حجاب اقدامي آشكار بر ضد اسلام دانستند. تعدادي از تظاهرات كنندگان پلاكاردهايي را با اين نوشته حمل مي كردند كه من به مسلمان و فرانسوي بودن خود افتخار مي كنم .