زمان بارشهای شهابی آبان ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آبان ماه 86 دو رگبار شهابی قابل مشاهده، وجود دارد که این رگبارها با نام "شهابی ثوری" و "شهابی اسدی" از 24 تا 28 آبان رخ خواهد داد.

رگبار شهابی نوری از 28 مهر تا 9 آذر رخ می دهد. رگبار ثوری از چند روز قبل آغاز شده و بعد از 12 آبان به طول می انجامد. در این مدت می توان تا 10 شهاب در ساعت را شمرد که در ظاهر از منطقه نزدیک "خوشه فلایص" و "پروین" می آیند.

بر اساس اعلام کارشناسان مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، منشاء شهاب های ثوری باقی مانده های دنباله دار " انکه" هستند که دوره گردش آن به دور خورشید 3/3 سال است.

شهاب های ثوری روشن و کم سرعت اند و در نتیجه زیبایی آنها، کمی تعدادشان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.