ایران محور اصلی مناظره دوساعته نامزدها؛ نگرانی از مواضع بوش و کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"باراک اوباما" نزدیکترین رقیب کلینتون و نیز "جان ادواردز" نامزد دیگر دموکراتها دیشب در جلسه مناظره دوساعته ای در دانشگاه درکسل فیلادلفیا، کلینتون را به دفاع از خود در برابر انتقادهایشان درباره مسائل مختلف از ایران و عراق گرفته تا تامین اجتماعی و مهاجران غیرقانونی واداشتند.

سناتور اوباما 46 ساله از ایالت ایلینوی، کلینتون را متهم به اتخاذ مواضعی سیاست زده و غیرشفاف کرد و گفت: آنچه ما اکنون نیاز داریم صداقت با مردم آمریکا درباره کاری است که با کشور خواهیم کرد.

وی همچنین اظهارات اخیر "جرج بوش"، رئیس جمهوری را درباره جنگ جهانی سوم بر سر ایران بسیار خطرناک توصیف کرد. وی افزود: پیروزی کلینتون در انتخابات به معنای بازگشت به دعواهای دو حزبی است که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون شدت گرفته بود.

سناتور ادواردز 54 ساله از ایالت کارولینای شمالی نیز حمایت کلینتون از اشغال عراق را در سال 2002 و اظهاراتش درباره باقی نگهداشتن تعدادی از نظامیان آمریکایی در عراق را مورد انتقاد قرار داد.

کلینتون همچنین به دلیل رأی مثبت ماه گذشته اش به قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی آماج انتقاد رقبایش قرار گرفت و آنها این اقدام وی را به مشابه رأی مثبتش به مجوز جنگ با عراق توصیف کردند. سناتور "کریستوفر داد" 63 ساله از ایالت کانکتیکات دراین باره خطاب به کلینتون گفت: آنچه شما در سال 2002 فرا نگرفتید؛ اکنون لازم است یاد بگیرید.

کلینتون در پاسخ مدعی شد که رأی مثبت وی برای افزایش فشار بر ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای اش بوده است. وی افزود: من طرفدار جنگ نیستیم، اما طرفدار این نیز نیستیم که هیچ کاری انجام ندهیم.

نخستین دور از انتخابات درون حزبی برای انتخاب نامزد اصلی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قرار است دو ماه دیگر در آیوا برگزار شود. رقابت اصلی در میان نامزدهای دموکرات میان "هیلاری کلینتون"، "باراک اوباما" و "جان ادواردز" و رقابت اصلی در حزب جمهوریخواه میان "رودی جولیانی" و "جان مک کین" است.

انتخابات سال آینده آمریکا، چهارم نوامبر 2008 برگزار می شود.