جایگاه قزوین در حمل و نقل کشور باید احیا شود

فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای سفر یک روزه رئیس مجلس شورای اسلامی به استان قزوین و شهرستان بویین زهرا اظهار کرد: در حاشیه سفر رئیس مجلس به استان قزوین و در دیدار مجمع نمایندگان و استاندار با رئیس مجلس اضافه شدن تعداد نمایندگان حوزه انتخابی قزوین، البرز و آبیک را با توجه به شرایط منطقه خواستار شدم.
وی افزود: این موضوع در حال رسیدگی در مجلس است و امیدوارم پس از این سفر تسریع شود تا شاهد ورود نمایندگان بیشتر از استان قزوین به مجلس باشیم و بتوانیم با قدرت بیشتری شاهد پیگیری امورات مردم از سوی نمایندگان باشیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظارت میدانی قوه مقننه بر عملکرد مسئولان اجرایی در استان باید با تعامل، همدلی و یکپارچگی قوای سهگانه صورت بگیرد و نمایندگان نیز باید بتوانند با دسترسی به اطلاعات و آمار فرایند نظارتی و تقنینی را برای بهبود امور و حل مشکلات مردم به کار ببرند.
وی تاکید کرد: در بسیاری از امورات حکمرانی و زیربنایی کشور نیازمند حکمرانی منطقهای هستیم که این مهم نیز توسط دکتر قالیباف مورد تاکید قرار گرفت.
محمدبیگی عنوان کرد: استاندار و مدیران اجرایی باید با اختیارات بیشتری بتوانند مجموعه تحت امر خود را راهبری کنند و مشکلات را با اختیارات بیشتری حل کنند و حل این موضوعات صرفاً در رده ملی و در سایه تمرکزگرایی نباید صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: نکات مهمی در باب همکاری دولت و مجلس گفته شد و ما هم متذکر شدیم که این فضا باید در فضای همدلی و مشارکت آگاهانه صورت بگیرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأمین زیرساختهای استانی در بودجههای مجلس از جمله پروژه چشمه نور، احیای تالاب دشت الله آباد، تأمین آب شرب و کشاورزی دشت قزوین و جلوگیری از فرونشست این دشت و حل مخاطرات زیست محیطی این دشت مورد تاکید بنده و مجمع نمایندگان قرار گرفت.
وی گفت: برای حل معضلات لجستیک استان قزوین و احیای نقش قزوین در حوزه راهبردی و حمل و نقل کشور خواستار اجرای کامل و اختصاص ردیف بودجه برای ایجاد فرودگاه و مترو هشتگرد به قزوین و همچنین احداث پروژههای فرهنگی اجتماعی شدیم.
محمدبیگی در پایان یادآور شد: بحث زیرساخت نظام تعلیم و تربیت در این جلسه مورد تاکید واقع شد و امیدواریم با تعامل بیشتر قوای سهگانه مخصوصاً دولت و مجلس شاهد شکوفایی و رشد سریعتر کشور و استان قزوین باشیم.
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