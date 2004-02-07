حمله به عراق چهره آمريكا را در جهان زشت و قبيح كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا امروز در جمع وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو در مونيخ ضمن دفاع از حمله آمريكا به عراق اذعان كرد اين حمله تصوير ايالات متحده آمريكا را در جهان مخدوش كرده است. رامسفلد ادعا كرد:" من با قلبا قبول دارم كه آمريكا هيچ اشتباهي درجهان مرتكب نشده است. اين در حالي است كه لحظاتي پيش از سخنان رامسفلد ، يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان اعلام كرده بود كه حوادث پس از جنگ عراق ثابت كرده اند كه آلمان در موضع گيري خود در مخالفت با جنگ اشتباه نكرده است. بنابر اين گزارش رامسفلد درحالي كه با احساسات از جنگ دفاع مي كرد حمله به عراق را اقدامي براي آزادي مردم مظلوم از دست يك ديكتاتور خواند.

رامسفلد در پاسخ به سوال يك خبرنگاركره اي كه پرسيد :" چرا نظاميان كره بايد اين فاصله زياد را تا عراق طي كنند تا در آنجا جان آنها به خطر بيافتد گفت :" اين سوال را يك خبرنگار آمريكايي بايد مي پرسيد چرا يك آمريكايي بايد نصف جهان را طي كند و به كره برود تا زخمي و يا كشته شود .

رامسفلد از پاسخ به سوالي در رابطه با شكست آمريكا در يافتن سلاحهاي كشتار جمعي در عراق كه دليل اصلي حمله آمريكا به اين كشور بود طفره رفت و در ادامه درباره اطلاعات غلط آمريكا پيش از حمله به عراق گفت :" اين سوال بسيار مهمي است كه بايد توسط يك كميته پاسخ داده شود و جرج بوش روز جمعه تشكيل اين كميته را نويد داد ، با اين وجود وي از اقدامات نظامي پيشگيرانه در سطح جهان حمايت كرد و آن را براي مبارزه با تروريسم و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي در جهان لازم دانست .

رامسفلد گفت :" زماني كه شخصي مي خواهد يك گلوله برفي به سمت شما پرتاب كند شما نيازي نداريد كه به حملات پيشگيرانه متوسل شويد شما مي توانيد جاخالي بدهيد و يا پس از برخورد آن با صورتتان به زندگي خود ادامه دهيد ، اما زماني كه از يك گلوله برفي بالاتر مي رويم و به تسليحات كشتار جمعي مي رسيم خطر بسيار بزرگ است و نمي توان آن را با برخورد گلوله برفي به صورت مقايسه كرد . وي با اعتراف به اينكه چهره آمريكا در سطح جهان مخدوش شده است رسانه ها را به خاطر اين امر مورد سرزنش قرار داد و گفت :" اين امر واقعا بسيار شوك بر انگيز است . رامسفلد اذعان كرد :" چهره آمريكا در نظر جهانيان بسيار زشت ترسيم شده است اما اين موضوع به چيزهايي كه ما در اين جنگ برنده شديم مي ارزيد".