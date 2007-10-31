رقابت 384 فیلم در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ روابط عمومی جشنواره اعلام کرد، مجموع جوایز بخش‌های سینمای ایران و بین‌الملل در جشنواره امسال 50 میلیون تومان است که 17 هزار یورو آن به بخش سینمای بین الملل اختصاص دارد.

جشنواره دوازدهم امسال در بخش های سینمای ملی، مسابقه نگاه ملی، مسابقه سینمای جوان، بخش ویژه، میراث نبوی، چشم انداز سرزمین زیبای ما و سینمای بین‌الملل برگزار می‌شود. همچنین 99 فیلم از 48 کشور جهان در بخش مسابقه سینمای بین الملل و 285 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران برای رسیدن به این جایزه با یکدیگر رقابت دارند.

در بخش بین‌الملل، سینمای فرانسه با 9 فیلم و در بخش سینمای ایران، تهران رکورددار تعداد فیلم در جشنواره هستند. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 همزمان با تهران در هفت استان کشور برگزار می‌شود.