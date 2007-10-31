ایران با اختلاف 142 امتیاز نسبت به تیم دوم قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت های وزنه برداری نوجوانان آسیا روز گذشته و با انجام دیدارهای دسته 94+ کیلوگرم به اتمام رسید که طی آن تیم ملی کشورمان توانست با کسب 17 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کند.



بنابراین گزارش، تیم کشورمان با کسب 644 امتیاز و با اختلاف 142 امتیاز نسبت به تیم دوم، چین تایپه، قهرمان این دوره از پیکارها شد و بر بام آسیا ایستاد.

رده بندی تیم ها به شرح زیر می باشد :

1- ایران با 644 امتیاز

2- چین تایپه با 502 امتیاز

3-عراق با 456 امتیاز

4-هند با 448 امتیاز

5-ویتنام با 274 امتیاز

6-قرقیزستان با 159 امتیاز

7-اردن با 136 امتیاز

اعضای تیم وزنه برداری نوجوانان کشورمان که در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا شرکت کرده بودند پس از کسب عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها راس ساعت 3:30 فردا پنج شنبه 10 آبان ماه از طریق پرواز شماره QR484 وارد فرودگاه امام خمینی می شوند.