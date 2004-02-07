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۱۸ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۲۷

بنابر اعلام مركز اطلاع رساني ناجا:

39 كيلوگرم ترياك از داخل ديفرانسيل خودرويي كشف شد

بنابر اين اعلام مركز اطلاع رساني ناجا ، مامورين انتظامي كرمان از داخل ديفرانسيل يك دستگاه تريلي ولوو در جاده تهران، 39 كيلوگرم ترياك كشف كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا راننده تريلي پس از دستگيري در بازجويي ها اعلام كرد كه مواد متعلق به فرد ديگري است كه اين فرد نيز بلافاصله در محل سكونتش در شهرك الغدير كرمان دستگير شد.

بنابر اين گزارش ماموران ايست و بازرسي رودسر نيز در حين بازرسي يك دستگاه خودروي بنز سواري بيش از يك كيلوگرم ترياك از يكي سرنشينان اين خودرو كشف كردند.

بنابر اين گزارش در همين راستا مامورين مبارزه با مواد مخدر موفق شدند از فردي كه در پوشش زن و شوهر در شهرستانهاي همجوار اقدام به حمل و فروش مواد مخدر مي كرد دو كيلوگرم ترياك كشف كنند.

 

کد مطلب 57818

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