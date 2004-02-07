39 كيلوگرم ترياك از داخل ديفرانسيل خودرويي كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا راننده تريلي پس از دستگيري در بازجويي ها اعلام كرد كه مواد متعلق به فرد ديگري است كه اين فرد نيز بلافاصله در محل سكونتش در شهرك الغدير كرمان دستگير شد.

بنابر اين گزارش ماموران ايست و بازرسي رودسر نيز در حين بازرسي يك دستگاه خودروي بنز سواري بيش از يك كيلوگرم ترياك از يكي سرنشينان اين خودرو كشف كردند.

بنابر اين گزارش در همين راستا مامورين مبارزه با مواد مخدر موفق شدند از فردي كه در پوشش زن و شوهر در شهرستانهاي همجوار اقدام به حمل و فروش مواد مخدر مي كرد دو كيلوگرم ترياك كشف كنند.