خرید توافقی پنبه دور سبقت را از خرید تضمینی ربود

حسین کاویانی در گفتگو با مهر با اشاره به عدم افزایش قیمت جهانی پنبه درسال جاری، گفت: امروز قیمت بین المللی پنبه بالغ بر 157 سنت است که درمقایسه با نرخ مدت مشابه سال گذشته که 129 سنت بود، حدود 30 سنت افزایش یافته است، ضمن اینکه نرخ پنبه وارداتی رقمی معادل 1570 تا 1580 تومان است.

وی نرخ پنبه تولید داخلی راحدود قیمت پنبه بین المللی اعلام کرد و افزود: پنبه دراستان خراسان به قیمت 1500 تا 1530 تومان و در استان های گلستان، مازندران واردبیل از1530 تا 1560 تومان معامله می شود.

مدیرعامل صندوق پنبه کشوربا اشاره به آغازفصل برداشت پنبه ازمهرماه سال جاری، تصریح کرد: براساس آخرین آماردراین مدت بالغ بر 30 هزار تن وش پنبه برداشت شده و15 درصد محصول برداشت شده وارد کارخانجات پنبه پاک کنی شده است. همچنین برداشت وش درمناطق مرطوب نظیر گلستان 70 درصد و درمناطق خشک این میزان به کمتراز 10 درصد میزان کل تولید بالغ می شود.

وی بیان کرد: خرید توافقی پنبه محلوج دراستان های مختلف کشورازخرید تضمینی پیشی گرفته به طوریکه هم اکنون این محصول به نرخ 1530 تا 1570 تومان معامله می شود و دراستان خراسان این نرخ 1500 تا 1530 تومان است.

کاویانی افزود: قیمت توافقی وش پنبه دراستان گلستان ، مازندران و اردبیل کیلویی 600 تومان با 20 تا 25 درصد افزایش نسبت به نرخ تضمینی، دراستان فارس با 30 درصد افزایش کیلویی 650 تومان و دراستان خراسان کیلویی 720 تومان 40 تا 45 درصد بالاتراز قیمت تضمینی معامله می شود.

وی با بیان آنکه تاکنون واردات پنبه انجام نشده است، اظهار داشت: چنانچه قیمت های بین المللی پایین تراز قیمت پنبه داخلی باشد صنایع نساجی ناچار به واردات می شوند که دراین شرایط تخصیص یارانه ای ازسوی دولت به منظور جبران ضرر و زیان تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی امری الزام آوراست.

مدیرعامل صندوق پنبه کشوراعلام کرد: سطح زیرکشت پنبه در سال جاری معادل 112 هزارهکتاراست که نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد افزایش داشته است همچنین پیش بینی می شود حدود 80 هزارتن محصول به تولید رسد.

وی با بیان اینکه کشاورزان با درنظرگرفتن قیمت محصولات و نیزهزینه های تولید، الگوی کشت را تعیین می کنند، افزود: دراستان گلستان دراراضی کشاورزی امکان کشت دو نوع محصول وجود دارد به طوریکه کشت پنبه 10 ماه ازسال اراضی را اشغال می کند درحالیکه کشاورزان با توجه به آغاز فصل پاییز و زمستان در اراضی که به کشت پنبه اختصاص یافته می توانند گندم ، کلزا و یا سیب زمینی کشت کنند وپس ازآن اراضی را به کشت سویا و یا شالی اختصاص دهند.

مدیرعامل صندوق پنبه کشوربا بیان مطلب فوق افزود: کشت محصولات مذکوردراراضی پنبه به دلیل بارندگی های مناسب و کاهش آفات و علف های هرز برای کشاورزان با هزینه های کمتری نسبت به زراعت پنبه همراه است و کشت گندم و یا کلزا با قیمت های مناسب و به دنبال آن کشت شالی و زراعت سویا درآمد بیشتری را عاید کشاورزان می کند.

به گفته وی درسال هایی که قیمت پنبه سه برابر قیمت گندم بوده کشاورزان سطوح بالاتری را به کشت پنبه اختصاص داده اند.

کاویانی با اشاره به آغاز کشت پاییزه کلزا،عنوان کرد: با آغاز کشت پاییزه محصولات، تصمیم گیری برای زراعت پنبه و یا کشت دو محصولی دراراضی کشاورزی باید اتخاذ شود این در حالیست که قیمت کنونی پنبه و نیز نرخ خرید تضمینی محصولات تصمیم گیری کشاورزا ن دررابطه با تعیین الگوی کشت درسال آینده را تحت تاثیرقرار می دهد.

وی با اشاره به خرید توافقی پنبه توسط سازمان تعاون روستایی و اتحادی های مربوط به آن، اظهارداشت: نرخ تضمینی وش پنبه در سال جاری بالغ بر 500 تومان است که کشاورزان با توجه به این قیمت هزینه هایی را به لحاظ آبیاری و یا سم پاشی اراضی انجام داده اند انتظار دارند حداقل به نرخ تضمینی اعلام شده محصول آنان خریداری شود.

مدیرعامل صندوق پنبه کشورافزود: دراستان خراسان وش پنبه کیلویی 700 تومان بالاتراز نرخ تضمینی ازسوی دولت خریداری می شود و این اقدام تاکنون توسط ارگان های دولتی بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به تخصیص سوبسید به گندم بیان کرد: افزایش قیمت گندم به دلیل اختصاص یارانه به این محصول ضرری را متوجه تولیدکنندگان نمی کند در حالیکه افزایش قیمت پنبه با درنظر گرفتن آزادسازی واردات آن سبب می شود تا صنایع نساجی، پنبه مورد نیازخود را ازبازارهای بین المللی تامین کنند و بدین ترتیب تولید داخلی متحمل خسارت هایی خواهد شد.