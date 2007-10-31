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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

پاپ از رسانه‌ها خواست حقیقت را براساس منافع خود تحریف نکنند

پاپ بندیکت درحالی که موضوع روز جهانی ارتباطات کلیسای کاتولیک را اعلام می‌کرد از رسانه‌ها خواست به دنبال حقیقت باشند، چرا که به نظر می‌رسد رسانه‌ها این روزها حقیقت را براساس منافع یا اندیشه‌های فردی خود تعریف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، اسقف اعظم کلودیو سلی رئیس شورای پاپی ارتباطات اجتماعی با اعلام موضوع چهل و دومین روز جهانی ارتباطات در کلیسای کاتولیک از سوی پاپ از رسانه‌ها خواست درباره نقش خود در جامعه تعمق کنند.

موضوع روز جهانی ارتباطات سال آتی میلادی" رسانه: در تقاطع میان فعالیت و خدمات: جستجوی حقیقت برای سهیم شدن آن بادیگران" اعلام شده که هر سال روز 4 می ( 14 اردیبهشت) ، یکشنبه پیش از عید پنجاهه گرامی داشته می‌شود.

اسقف اعظم سلی  با اشاره به افزایش این خطر که رسانه‌ها حقیقت را بر مبنا منافع و اندیشه های خود منعکس کنند حقیقت را امری دانست که باید در جستجوی آن بود و آن را با دیگران سهیم کرد.

کد مطلب 578190

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