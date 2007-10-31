به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، اسقف اعظم کلودیو سلی رئیس شورای پاپی ارتباطات اجتماعی با اعلام موضوع چهل و دومین روز جهانی ارتباطات در کلیسای کاتولیک از سوی پاپ از رسانه‌ها خواست درباره نقش خود در جامعه تعمق کنند.

موضوع روز جهانی ارتباطات سال آتی میلادی" رسانه: در تقاطع میان فعالیت و خدمات: جستجوی حقیقت برای سهیم شدن آن بادیگران" اعلام شده که هر سال روز 4 می ( 14 اردیبهشت) ، یکشنبه پیش از عید پنجاهه گرامی داشته می‌شود.

اسقف اعظم سلی با اشاره به افزایش این خطر که رسانه‌ها حقیقت را بر مبنا منافع و اندیشه های خود منعکس کنند حقیقت را امری دانست که باید در جستجوی آن بود و آن را با دیگران سهیم کرد.