علیرضایی و تیم 4 در 100 متر فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جریان این رقابت ها که با شرکت 25 کشور برگزار می شود، صبح امروز در مسابقات 50 متر قورباغه، محمد علیرضایی با زمان 70/28 ثانیه در گروه خود اول شد و در مجموع رکوردها به عنوان نفر دوم به فینال صعود کرد.



رکورد ملی 4 در 100 متر کاهش یافت

تیم 4 در 100 متر آزاد ایران نیز صبح امروز در مرحله مقدماتی این رشته با زمان 70/26/3 دقیقه به عنوان تیم دوم به فینال صعود کرد. ترکیب تیم ایران متشکل از مبرز ، نوشادی، وحدتی و بیداریان امروز موفق شد رکورد ملی کشور را به میزان 9 ثانیه و 93 صدم ثانیه جابه جا کند (رکورد پیشین این رشته متعلق به تیم تهران – امین نوشادی، سعید آشتیانی، شاهین برادران و محمد بیداریان در اردیبهشت 86 و با زمان 66/36/3 دقیقه بود).



شاهین برادران صبح امروز در 50 متر کرال پشت با زمان 18/28 ثانیه، پانزدهم شد و از صعود به فینال بازماند. فینال این مسابقات از ساعت 15 امروز برگزار می شود.

کد مطلب 578197