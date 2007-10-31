پروژه آبرسانی به هفت روستای شهرستان سنقر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسم افتتاح این پروژه که صبح چهار شنبه در روستای سهنله سنقر برگزار شد، مجید غفوری استاندار کرمانشاه ضمن تقدیر از دست اندرکاران اجرای پروژه مذکور خواستار برنامه ریزی لازم جهت تسریع در خدمات رسانی و رفع محرومیت از چهره روستاها شد.

در ادامه بهمن الیاسی نماینده مردم سنقردر مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی و بهداشتی تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این مقوله شد.

مسلم پورنصرت مدیر شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه نیز با اشاره به تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت وتصریح کرد: پروژه مذکور شامل احداث 70 کیلومتر انواع خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، احداث 9 باب مخزن ذخیره آب شرب به حجم 1070 مترمکعب، نصب هزار دستگاه کنتور خانگی در منازل روستایی ، احداث 5/4 کیلومتر خط انتقال برق، دو مورد تجهیز چاه ، 400 متر حصارکشی اطراف ایستگاه های پمپاژ آب و احداث یک باب موتورخانه به مساحت 47 متر مربع است که با اعتباری معادل 9میلیارد و127 میلیون ریال احداث شده است.

با افتتاح و بهره برداری از این پروژه هفت روستای بدون آب منطقه با پنج هزارو107 نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند .