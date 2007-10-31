قیصر امین پور در حلقه شاعران به سمت دانشگاه تهران روانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن حبیبی - رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی - صبح امروز در جریان تشییع پیکر قیصر امین پور از خانه شاعران ایران به سمت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سخنانی با اشاره به فعالیت امین پور در فرهنگستان زبان گفت: من در قیصر، آینده زبان فارسی را می دیدم و در این زمینه مرتب به او پیشنهاد می کردم که در جلسات فرهنگستان شرکت کند اما او همواره به دلیل بیماری اش، شرکت در این جلسات را به آینده احاله می داد.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از دردهای من همیشه این بود که چرا قیصر نمی تواند سرپا بایستد.

حبیبی اضافه کرد: سال گذشته باخبر شدم که قیصر خیلی بنا ندارد برای علاج بیماری اش اقدام کند و من از این بابت به او گله کردم و او گفت اگر مسائلم حل شود، معالجه را انجام می دهم.

وی با اشاره به ویژگی های شخصی و اجتماعی مرحوم امین پور گفت: آرامش، قدرت کلام و بیان قیصر از خصوصیات فردی اش بود. او یکی از ستون های شعر انقلاب، شعر عاشورایی و شعر دفاع مقدس به حساب می آمد و این اواخر در فخامت کلام و با سربلندی و سرافرازی شعر می گفت.

محمدحسین صفار هرندی - وزیر ارشاد - دیگر سخنران این برنامه بود. وی گفت: در لحظات خروج از جلسه هیئت دولت که صبح امروز برگزار شد، رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه به من گفتند که ضمن ابلاغ تسلیت خود مراتب دردمندی آنها را هم در این واقعه دردناک به همه شما اعلام کنم.

وی ادامه داد: یک نفر چند وقت پیش به من می گفت چهره قیصر خیلی شکسته تر از قبل به نظر می آید که این سخن مرا به یاد آرش انداخت؛ آرش وقتی قرار شد مرزهای ایران عزیز را در آن افسانه ماندگار تعیین کند، تیر را در چله کمان گذاشت و برای آنکه این مرزها هرچه دورتر معین شود، هرچه داشت در کمان گذاشت که آن هرچه جانش بود؛ تیری که گفته شده روزها سپری شد تا بر خاک بیفتد. شاید قیصر عزیز ما هم از همان اوایل انقلاب و از عنفوان جوانی جزو بنیانگذاران شعر انقلاب بود. او قلب خود را در چله کمان گذاشت تا مرزهای ادب و شعر ایران زمین هرچه دورتر بنا شود.

صفارهرندی تصریح کرد: با گذشت این سالها امروز به نظر می رسد که این قلب در جایی فرود آمده است که جای سربلندی و افتخار است.

وی اضافه کرد: قیصر امین پور دارای دو حیات ظاهری و بزرگ بود که علاوه بر آنچه که در میان ما می نمود، نزد شیفتگان شعر و ادب فارسی هم قیصر جدیدی به دست آمد و امیدوارم که این حیات اولی استمرار پیدا کند و شاگردان او پی جوی قله های بلندتری باشند. مسیر و هدف قیصر او را به انسانی تبدیل کرد که به قله ادب انسانی رسیده بود و ما او را به عنوان یک اسوه هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد.

سپس محمدرضا عبدالملکیان - شاعر - نیز ضمن خواندن شعری برای قیصر گفت: وظیفه دوستان قیصر است که باورها و اعتقادات او را اعلام کنند. قیصر وقف شعر بود و همه هستی اش را وقف آن کرد و در یک کلام، قیصر حافظ شرف شعر معاصر بود و بعدها خواهند گفت که چگونه قیصر به این جایگاه رسیده است.

گفتنی است در این مراسم که در باغ خانه شاعران ایران انجام شد، علیرضا افتخاری و حسام الدین سراج ترانه هایی را مرثیه وار به یاد قیصر خواندند که حالتی معنوی و تاثرانگیز را در حاضران بوجود آورده بود.

تشییع کنندگان هم اینک قیصر امین پور را تا دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همراهی می کنند. گفته می شود سهیل محمودی از دفن پیکر این شاعر گرانقدر انقلاب در گلزار بهشت زهرا (س) خبر داده است.