آیه روز:
وسارعوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین .
و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهنایش به وسعت آسمانها و زمین است بشتابید، بهشتى که براى پرهیزکاران آماده شده است .
سوره آل عمران، آیه 133
ذکر روز چهارشنبه:
احادیث امروز:
حضرت زهرا (س) :
بشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنة ، و بشر فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار .
پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است ، و خوشرویی با دشمن ستیزه جو ، انسان را از عذاب آتش باز می دارد .
بحار الانوار ، ج 75 ، ص 401
امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:
و کم من باغ بغانی بمکائده ، و نصب لی شرک مصائده ، و وکل بی تفقد رعایته ، اضبا ألی اضباء السبع لطریدته انتظارا لانتهاز الفرصة لفریسته ، و هو یظهر لی بشاشة الملق ، و ینظرنی علی شدة الحنق .
و چه بسیار ستمگری که با مکر و فریبهایش به من ستم کرد ، و دام شکارهایش را برایم بر پا نمود ، و جستجوی مراقبت و نگهبانیش را بر من گماشت ( مراقب بود ببیند چه می کنم و کجا هستم و به کجا می روم ) و در کمین من نشست مانند در کمین نشستن درنده و چشم به راه بودنش برای به دست آوردن فرصت و وقت مناسبی برای شکارش در حالی که خوشرویی و چاپلوسی را برایم آشکار می ساخت ، و با خشم سخت به من می نگریست .
