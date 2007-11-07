آیه روز:

وسارعوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین .



و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که پهنایش به وسعت آسمانها و زمین است بشتابید، بهشتى که براى پرهیزکاران آماده شده است .

سوره آل عمران، آیه 133

ذکر روز چهارشنبه:

احادیث امروز:

حضرت زهرا (س) :

بشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنة ، و بشر فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار .



پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است ، و خوشرویی با دشمن ستیزه جو ، انسان را از عذاب آتش باز می دارد .



بحار الانوار ، ج 75 ، ص 401

امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:

و کم من باغ بغانی بمکائده ، و نصب لی شرک مصائده ، و وکل بی تفقد رعایته ، اضبا ألی اضباء السبع لطریدته انتظارا لانتهاز الفرصة لفریسته ، و هو یظهر لی بشاشة الملق ، و ینظرنی علی شدة الحنق .



و چه بسیار ستمگری که با مکر و فریبهایش به من ستم کرد ، و دام شکارهایش را برایم بر پا نمود ، و جستجوی مراقبت و نگهبانیش را بر من گماشت ( مراقب بود ببیند چه می کنم و کجا هستم و به کجا می روم ) و در کمین من نشست مانند در کمین نشستن درنده و چشم به راه بودنش برای به دست آوردن فرصت و وقت مناسبی برای شکارش در حالی که خوشرویی و چاپلوسی را برایم آشکار می ساخت ، و با خشم سخت به من می نگریست .