کریم ملک آسا، رئیس ستاد انتخاباتی حزب همبستگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آقای خاتمی از چهره‌های ‌سرشناس، موجه نظام است که از جایگاه بالایی در جامعه و در بین احزاب برخوردارند، لذا خواسته ما از ایشان این است که در صورت صلاحدید، دعوت احزاب اصلاح طلب را پذیرفته و به عنوان رکن مهم اصلاح طلبی در کشور در انتخابات مجلس هشتم حضور یابند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد انتخاباتی 9 نفره حزب همبستگی در تاریخ 21 تیر سال جاری، افزود: به عنوان یک حزب اصلاح طلب اما با تفکری معتدل و خط امامی در حال رایزنی ، مذاکره و شناسایی شخصیت ها و گروه های سیاسی هم فکر در سراسر هستیم.

ملک آسا از ارسال بخشنامه ستاد انتخاباتی حزب همبستگی به نمایندگان این حزب در استان ها مبنی بر در پیش گرفتن مشی اعتدال گرایانه در بررسی افراد و نحوه تعامل با گروه های سیاسی خبر داد و تصریح کرد: هدف اصلی این است که در فرآیند انتخابات بتوانیم علاوه برحل مشکلات مردم و استفاده از افراد توانمند، چهره هایی را معرفی کنیم که احتمال رای آوری آنها در حوزه انتخابیه مورد نظر بیشتر باشد.

وی تا کید کرد که ستاد انتخاباتی حزب همبستگی هنوز لیست مشخصی را نه برای تهران و نه برای سایر استان های کشور انتخاب نکرده و هنوز در مورد آنها به جمع بندی نرسیده است.

ملک آسا ادامه داد: ستاد انتخاباتی بررسی کاندیداهای اختصاصی حزب همبستگی برای تعیین نامزدهای تهران، از هفته آینده در محل جدید ستاد مستقر خواهد شد تا به طور جدی این کاررا دنبال کند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا حزب همبستگی در انتخابات مجلس هشتم با تابلوی مخصوص خود حضور خواهد یافت، خاطرنشان کرد: هنوز برای ائتلاف دقیق با احزاب تصمیم نگرفته یم، اما از احزاب اعتدال گرا و خط امامی همچون مجمع نیروهای خط امام(ره)، اعتماد ملی، مجمع اسلامی بانوان، مردم سالاری، انجمن اسلامی مهندسین و اعتدال و توسعه خواسته ایم تا نامزدهای خود را به ما معرفی کنند.