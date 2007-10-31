به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در پایان جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران ، مسائل بین المللی و منطقه ای را از جمله موضوعات مورد مذاکره در سفر لاوروف به تهران عنوان کرد.

وی گفت: مجموعه رایزنی هایی که در جریان این سفر انجام شد در راستای سفر آقای پوتین به تهران بود و در واقع یک جلسه تبادل نظر در ادامه جلساتی بود که با آقای پوتین داشتیم.

احمدی نژاد ادامه داد: کارهایی باید در سطح جهانی انجام شود که درباره آنها با آقای لاوروف گفتگو شد.

رئیس جمهور همچنین اخبار منتشره مبنی بر احتمال انجام سفرش به عربستان سعودی را تایید و خاطر نشان کرد: این سفر در چارچوب اجلاس سران اوپک و در اواخر آبان ماه انجام می شود و انشاء الله در آن شرکت خواهیم کرد.

ادامه دارد...