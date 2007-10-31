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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۰

رئیس‌جمهور درجمع خبرنگاران -1

سفر لاوروف از قبل اعلام شده بود/ به عربستان می‌روم

سفر لاوروف از قبل اعلام شده بود/ به عربستان می‌روم

دکتر احمدی نژاد درباره اخبار منتشره در خصوص ناگهانی بودن سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران، گفت: این سفر از قبل اعلام شده بود و همانطور که در خبرها مشاهده کردید در چارچوب روابط دو جانبه و برنامه های مورد توافق دو کشور در جریان سفر پوتین به تهران انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در پایان جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران ، مسائل بین المللی و منطقه ای را از جمله موضوعات مورد مذاکره در سفر لاوروف به تهران عنوان کرد.

وی گفت: مجموعه رایزنی هایی که در جریان این سفر انجام شد در راستای سفر آقای پوتین به تهران بود و در واقع یک جلسه تبادل نظر در ادامه جلساتی بود که با آقای پوتین داشتیم.

احمدی نژاد ادامه داد: کارهایی باید در سطح جهانی انجام شود که درباره آنها با آقای لاوروف گفتگو شد.

رئیس جمهور همچنین اخبار منتشره مبنی بر احتمال انجام سفرش به عربستان سعودی را تایید و خاطر نشان کرد: این سفر در چارچوب اجلاس سران اوپک و در اواخر آبان ماه انجام می شود و انشاء الله در آن شرکت خواهیم کرد.

ادامه دارد...

کد مطلب 578221

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