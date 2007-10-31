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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

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مجلس طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها را تصویب کرد

مجلس طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را برای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی و با اصلاحاتی تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 4 و تبصره‌های آن مقرر کردند برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ گردد، این دروس و میزان تأثیر هر یک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه‌ های تحصیلی که در سوابق تحصیل مؤثر است توسط کارگروهی (کمیته‌ای) تعیین خواهد شد.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس ، نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این قانون باشند توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین می ‌شود.

همچنین داوطلبانی که علاقه ‌مند به جبران سوابق تحصیلی خود با بعضی از موارد درسی باشند، می ‌توانند سوابق تحصیلی خود را ارتقاء و بهبود بخشند، شیوه ارتقاء سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه موضوع این قانون تعیین می‌ شود.

مجلس همچنین مصوب کرد دانشگاهها می ‌‌توانند دروس و میزان تأثیر آنها در پذیرش دانشجو در هر رشته را به کارگروه موضوع این ماده پیشنهاد کنند.

بر این اساس در رشته‌ هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش مهارتها خاص است، وزارتخانه‌ های علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاههای آزاد اسلامی علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی مجاز به برگزاری امتحانهای علمی و استعداد سنجی مرتبط با چنین رشته ‌هایی هستند.

کد مطلب 578225

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