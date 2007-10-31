دولت نهم پروژه های نیمه تمام دانشگاه بیرجند را تکمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا میری صبح امروز در جمع مشاوران رسانه ای رئیس جمهور و خبرنگاران بازدید کننده از پروژه های مصوب سفر اول هیئت دولت به خراسان جنوبی اظهار داشت: پروژه های سالن ورزشی خواهران دانشجو و پروژه سالن استخر سرپوشیده دانشگاه بیرجند که از گذشته نیمه تمام مانده بود با اختصاص بودجه در دور اول سفر هیئت دولت به استان تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی درباره طرح نیمه تمام سازمان مرکزی دانشگاه افزود: این پروژه باید در سال 85 تکمیل می شد که به دلیل نبودن بودجه تعطیل شد اما با اختصاص بودجه در سفر ریاست جمهور برای تکمیل این طرح نیز اقدام شد.

رئیس دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد: ‌تاکنون 900 میلیون تومان برای این پروژه با زیربنای سه هزار و 500 متر مربع هزینه شده است که 600 میلیون تومان آن در هشت ماه گذشته تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن با سرعت بسیار بالایی پیش رفته است به گونه ای که در سفر دوم هیئت دولت به استان افتتاح می شود.

میری با بیان این که موافقت اصولی احداث چهار آموزشکده در شهرستان های استان که مصوب هیئت دولت بوده گرفته شده است، ‌افزود: 50 درصد کار ساخت آموزشکده قاین با هزینه یک میلیارد تومان انجام شده است و کار ساخت آموزشکده سربیشه نیز ادامه دارد.

وی یادآور شد: مطالعات ساخت آموزشکده معدن نهبندان و کشاورزی سرایان نیز به اتمام رسیده است که با تکمیل بودجه های مورد نیاز در دور دوم سفر هیئت دولت این طرح ها نیز نهایی می شود.

میری از شروع ساخت خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه بیرجند خبر داد و عنوان کرد: عملیات اجرایی ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند، سالن غذاخوری، ‌ساختمان تحقیقاتی و آزمایشگاه دانشگاه نیز شروع شده است.