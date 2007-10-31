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۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

ساخت بزرگترین ساعت عقربه ای جهان در تهران

ساخت بزرگترین ساعت عقربه ای جهان در تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران عملیات اجرایی ساخت بزرگترین ساعت عقربه ای جهان را در اتوبان شهید همت ، تقاطع شهید حقانی آغاز می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الله ملاصالحی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه بزرگترین ساعت جهان تنها یک ثانیه خطا خواهد داشت ، افزود : این ساعت به شکل عمودی و به صورت دو وجهی ( با نمای شرقی - غربی ) ساخته می شود به گونه ای که قطر آن 16 متر و دو وجه ساعت 402 متر مربع خواهد بود .

 وی با اشاره به اینکه مخترع و سازنده این ساعت ، یک ایرانی است ، گفت :سازه بزرگترین ساعت جهان به شکل X و از آهن و آلومینوم است که ارتفاعی بالغ بر 3 متر دارد و در برابر عوامل طبیعی و بومی مقاوم بوده به گونه ای که دارای سیستم حفاظت و هشدار است .

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به جانمایی این ساعت گفت : برای جانمایی بزرگترین ساعت جهان چندین ماه وقت صرف شد و مکان های مختلفی از طریق ساخت ماکت در محدوده ترافیکی همت غرب - شرق ، پل حقانی ، پل شریعتی و پل پاسداران در نظر گرفته شده بود که در نهایت محل اتوبان شهید همت تقاطع شهید حقانی انتخاب شد .

وی افزود : هفته آینده عملیات اجرایی ساخت این ساعت آغاز می شود و تا قبل از جشن های دهه فجر ساخت آن به پایان خواهد رسید. 

شایان ذکر است با ساخت این ساعت ، سازنده آن رکورد قبلی خود که مربوط به ساعت بزرگ شهری تهران واقع در اتوبان همت تقاطع اتوبان مدرس است را بهبود می بخشد .
 

کد مطلب 578244

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