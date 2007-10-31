ساخت بزرگترین ساعت عقربه ای جهان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الله ملاصالحی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه بزرگترین ساعت جهان تنها یک ثانیه خطا خواهد داشت ، افزود : این ساعت به شکل عمودی و به صورت دو وجهی ( با نمای شرقی - غربی ) ساخته می شود به گونه ای که قطر آن 16 متر و دو وجه ساعت 402 متر مربع خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه مخترع و سازنده این ساعت ، یک ایرانی است ، گفت :سازه بزرگترین ساعت جهان به شکل X و از آهن و آلومینوم است که ارتفاعی بالغ بر 3 متر دارد و در برابر عوامل طبیعی و بومی مقاوم بوده به گونه ای که دارای سیستم حفاظت و هشدار است .

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به جانمایی این ساعت گفت : برای جانمایی بزرگترین ساعت جهان چندین ماه وقت صرف شد و مکان های مختلفی از طریق ساخت ماکت در محدوده ترافیکی همت غرب - شرق ، پل حقانی ، پل شریعتی و پل پاسداران در نظر گرفته شده بود که در نهایت محل اتوبان شهید همت تقاطع شهید حقانی انتخاب شد .

وی افزود : هفته آینده عملیات اجرایی ساخت این ساعت آغاز می شود و تا قبل از جشن های دهه فجر ساخت آن به پایان خواهد رسید.

شایان ذکر است با ساخت این ساعت ، سازنده آن رکورد قبلی خود که مربوط به ساعت بزرگ شهری تهران واقع در اتوبان همت تقاطع اتوبان مدرس است را بهبود می بخشد .



