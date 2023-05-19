میرکریم عبادی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ارزیابی دستگاههای اجرایی در مراحل مختلف در حال انجام است که در این مقطع بارگذاری اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی انجام شده تا در ستاد مرکزی تجمیع این اطلاعات را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: از اواخر خردادماه ارزیابی استانی بر اساس شاخصهای عمومی و تخصصی آغاز میشود تا دستگاههای دولتی استان مورد ارزیابی و محک دقیق و حساس قرار گیرند.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای عمومی و تخصصی اطلاعات خود را بارگذاری میکنند تا ما بتوانیم بر اساس برخی تغییراتی که در فرآیند شاخص عمومی اتفاق افتاده، کار را به نحوه مطلوب به پیش ببریم.
عبادی افزود: این بررسیها در نهایت منجر به برگزاری جشنواره «شهید رجایی» شده و معرفی دستگاههای اجرایی موفق و توانمند استان را در حوزههای مختلف شاهد خواهیم بود.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل تنها بر اساس ثبت اطلاعات ارزیابیها و داوریها را انجام میدهد تا با حضور استاندار اردبیل و مسئولان از دستگاههای برتر در حوزههای چهارگانه تجلیلی شایسته انجام شود.
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