نامزدهای جایزه "خاطره نویسی" دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، در این فهرست نام های سید محمد هاشمی، محمد فائق فرجی، سید قاسم یاحسینی، بنیاد سعادتی، عباس میرزایی، داوود بختیاری، محمود فردوسی، علی عبدی بسطامی، احمد خواستار، سعید موسوی، نورعلی غریبی و غلامرضا حجتی به چشم می خورد.

در این دوره از جایزه که مراحل داوری آن هم اکنون برای معرفی کتاب های برگزیده تشویقی و تقدیری در حال پیگیری است، کتاب های "از دیار اقیانوس" نوشته سید محمد هاشمی، "روزهای سبز کردستان" نوشته محمد فائق فرجی، "یک دریا ستاره" نوشته سید قاسم یاحسینی و "واقعیت هایی از جنگ" نوشته بنیاد سعادتی به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شده اند.

از دیگر کتاب هایی که در این بخش به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شده اند، می توان به کتاب های "مردان سحر" نوشته عباس میرزایی، "مردی که خواب نمی دید" نوشته داوود بختیاری دانشور، "ماموریت در ساحل نیسان" تالیف محمود فردوسی، "نهان زیر باران" نوشته سید قاسم یاحسینی، "عبور از سیروان" از علی عبدی بسطامی، "نبرد الیچ" نوشته احمد خواستار، "پشت دیوارهای شهر" نوشته سعیده موسوی، "از پرشین هتل تا پیرانشهر" نوشته نورعلی غریبی، "استقبال خونین" نوشته علی عبدی بسطامی و "پنجره ای روبه بهشت" نوشته غلامرضا حجتی اشاره کرد.

داوران این بخش پس از بحث و بررسی مجدد، کتاب های برگزیده، تقدیری و تشویقی سال را از میان آثاری که نامزد دریافت جایزه شده اند، انتخاب می کنند.

در بخش "خاطره"، کتاب های رسیده را مریم برادران، مهدی فراهانی، محمود ترحمی و مصطفی رحیمی با سرگروهی رحیم مخدومی داوری می کنند.