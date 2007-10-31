دولت زودتر از موعد مقرر بودجه را به مجلس ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو، معاون اجرای رئیس جمهور، پیش از ظهر امروز و در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری قریب الوقوع دومین دور سفرهای استانی اظهار داشت: در دور اول این سفرها برخی موارد وجود داشت که نیازمند مطالعه و بررسی بود و این موارد در دومین دور آن در شمار مصوبات استانی دولت قرار خواهد گرفت.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین از اجرایی شدن بخش عمده مصوبات دولت در دور نخست سفرهای استانی خبر داد و گفت: دولت در دور دوم سفرهای استانی نیز مصوباتی برای پیشرفت و توسعه بیشتر استان‌ها خواهد داشت.

وی اجرای مصوبات استانی دولت تا به امروز را مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت: حجم بزرگی از کارها در این زمینه انجام شده و هر چند که ممکن است برخی موارد به خاطر ضوابط و قوانین دچار مشکل شده باشد که در این صورت در دور دوم سفرهای استانی، هماهنگی‌های لازم برای رفع این موارد انجام می شود چنانچه کوتاهی ای از سوی افراد صورت گرفته باشد، پس از ارائه تذکر با آن ها برخورد خواهد شد.

سعیدلو درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه لایحه بودجه در دی ‌ماه به مجلس ارائه خواهد شد، افزود: ما سر موقع و حتی زودتر از موعد مقرر این لایحه را به مجلس ارائه خواهیم داد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز بخشی از کلیات لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور یادآوری کرد: برقعی به زودی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر می شود تا توضیحات لازم درباره بودجه را به نمایندگان ارایه کند.