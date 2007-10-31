برگزاری هفته جهانی فضا / افتتاح ایستگاه فضایی ماهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد عروتی نیا در نشست خبری امروز که در سازمان فضایی ایران برگزار شد، افزود: هفته جهانی فضا چهار پنج سالی است که در ایران برگزار می شود و متولی برگزاری آن، سازمان فضایی کشور است.

وی با بیان اینکه ماهیت این هفته غیر نظامی است افزود: برنامه های مختلف این هفته با تلاشهایی که صورت می گیرد در خارج از تهران و نقاط مختلف کشور اجرا می شود.

دبیر برگزاری هفته جهانی فضا در تشریح برنامه های این هفته به تفکیک روزها گفت: 19 آبان، فضا و سیاست گذاری های راهبردی نامیده شده که مجری آن سازمان فضایی کشور است.

وی ادامه داد: 20 آبان با عنوان فضا و تبادل اطلاعات نامگذاری شده که در این روز درباره کاربرد ماهواره در اموری همچون امور بانکی و اطلاع رسانی به مناطق دوردست سخنرانی خواهد شد.

محمد عروتی نیا روز 21 آبان را فضا و علوم ژئوماتیک ذکر کرد و گفت: این روز از سوی سازمان جغرافیایی کشور برنامه ریزی شده است و طی آن دانشجویان از سایت اخذ تصاویر ماهواره ای سازمان جغرافیایی کشور بازدید خواهند کرد.

وی اظهار داشت: فضا، آموزش وتحقیقات و فناوری نام روز سوم از هفته فضا است و 23 آبان فضا و دیده بانی زمین نامگذاری شده است و در آن روز درباره مباحث سنجش از راه دور سخنرانی هایی انجام می شود.

دبیر برگزاری این هفته در ایران ادامه داد: در روز 24 آبان که به نام فضا و بنگاههای خصوصی نامگذاری شده است، مدیران اجرایی شرکتها و سازمانهای خصوصی فعال در عرصه تحقیقات فضایی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و ‌در این روز ایستگاه فضایی ماهدشت با هدف گرفتن تصاویر مختلف ماهواره‌ها افتتاح می ‌شود.

محمد عروتی نیا گفت: همچنین در روز 25 آبان که فضا و شناخت مرزهای جغرافیایی نام دارد و برنامه های ویژه ای مرتبط با این موضوع برگزار خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه سازمان فضایی کشور شدیدا پذیرای جذب هر گونه پروژه و مغز متفکر در عرصه های مرتبط با تحولات فضایی است، افزود: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی هایی که وجود داشت این امکان فراهم نشد که از خارج از کشور سخنران یا مهمانی دعوت کنیم.

در ادامه برنامه، شهرام یزدان پناه مدیر روابط عمومی سازمان فضایی کشور با تشریح برخی اقدامات این سازمان و برنامه های آتی آن گفت: تلاش ما در این هفته پررنگ کردن اهدافی همچون بستر سازی فرهنگی در حوزه فضا و نجوم، گسترش مباحث فضایی و وارد کردن چنین مباحثی در کتب درسی دانشگاهی است ودراین زمینه با وزارت علوم گفتگوهایی را آغاز کرده ایم.