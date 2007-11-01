بازاریابی مناسب وضعیت نامطلوب صنایع دستی را سامان می دهد

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت: باید با بازاریابی مناسب و شناساندن صنایع دستی به بازار هدف وضعیت نه چندان مطلوب صنایع دستی را بخصوص در امر صادرات سامان داد.
حسین هاتفی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 110 هزار نیروی فارغ التحصیل در رشته صنایع تحصیل در سطوح و رشته های مختلف صنایع دستی در کشور وجود دارند که با برنامه ربزی دقیق و کارشناسی شده می توانند تاثیر بسزایی در ارتقاء جایگاه صنایع دستی داشته باشند.
هاتفی گفت: در زمینه بیمه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی اقدامات مناسبی صورت گرفته که از آن جمله تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگاههای با بیش از پنج نفر است.
وی خاطر نشان کرد: هنرمندان باید خود را به معاونت صنایع دستی استانها معرفی کنند تا درزمینه بیمه آنان اقدام شود.
نظر شما