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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازاریابی مناسب وضعیت نامطلوب صنایع دستی را سامان می دهد

بازاریابی مناسب وضعیت نامطلوب صنایع دستی را سامان می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: با بازاریابی مناسب و عرضه صنایع دستی کشور به بازار هدف وضعیت نامطلوب صنایع دستی سامان می یابد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشور در گفتگو با مهر اظهار داشت: باید با بازاریابی مناسب و شناساندن صنایع دستی به بازار هدف وضعیت نه چندان مطلوب صنایع دستی را بخصوص در امر صادرات سامان داد.

حسین هاتفی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 110 هزار نیروی فارغ التحصیل در رشته صنایع تحصیل در سطوح و رشته های مختلف صنایع دستی در کشور وجود دارند که با برنامه ربزی دقیق و کارشناسی شده می توانند تاثیر بسزایی در ارتقاء جایگاه صنایع دستی داشته باشند.

هاتفی گفت: در زمینه بیمه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی اقدامات مناسبی صورت گرفته که از آن جمله تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگاههای با بیش از پنج نفر است.

وی خاطر نشان کرد: هنرمندان باید خود را به معاونت صنایع دستی استانها معرفی کنند تا درزمینه بیمه آنان اقدام شود.

کد مطلب 578299

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