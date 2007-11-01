بازاریابی مناسب وضعیت نامطلوب صنایع دستی را سامان می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: با بازاریابی مناسب و عرضه صنایع دستی کشور به بازار هدف وضعیت نامطلوب صنایع دستی سامان می یابد.